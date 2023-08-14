Kazakistan’a Tersane yapıyoruz

Türkiye, yurt dışı altyapı yatırımlarını stratejik alanlarda da devam ettiriyor. Küresel enerji ve ticaret denklemi içinde önemli bir jeo-politik avantaj sağlayacak önemli bir proje üstlenildi. Türkiye, Kazakistan’ın askeri liman ihtiyacını da karşılayacak önemli bir projeye hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazar Denizi’nde iki Türk firmasının da görev aldığı proje kapsamında ilk aşamada tersane ile başlayacak sonrasında ise limana dönüşecek bir çalışma yürütülecek. Söz konusu limanın açılması ve burada Türkiye'nin aktif rol alması iki ülke ihracatı ve sonrasında bölge ticaretine katkı verecek. Türkiye'nin yıllardır Azerbaycan'la birlikte sürdürdüğü enerji ve ticaret üsleri şimdi de Kazakistan ile sürmüş olacak.