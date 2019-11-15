Kenevire tohum atılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye gündemine taşıdığı kenevir üretimi konusunda farklı kurumlar eliyle çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede yerli tohum ve bunun tescil-üretimi konusunda adım atılırken ekim alanları ve kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırmak için ilgili firmalarla da temaslar sürüyor. Gelecek yıl 58 bin kilogram kenevir tohumunun üretilmesi hedefleniyor.

VERİM DENEMELERİ YAPILACAK

Kenevirle ilgili faaliyetlerin tescil ayağında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dirsek temasında. Kenevirde tescil ile ilgili işlemlerin hızlandırılması öngörülürken Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine (TTSM) müracaat edilen çeşit adaylarında bölge verim denemeleri yapılacak. Yürütülen çeşit geliştirme projelerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ettirilecek. Türkiye, yerel olan 2 çeşit keneviri tescillerken bir yandan da tohum çoğaltmaya gidiyor. Buna göre 2020 yılında toplam 58 bin kilogram kenevir tohumu üretilmesi hedefleniyor. Bu sene TİGEM Gökhüyük İşletmesinde ve sözleşmeli çiftçilerle 10 tonun üzerinde tohum üretildi. Narlısaray ve Vezirköprü’de üretilen tohumlar TİGEM tarafından satın alındı.

TOHUM VE ÜRETİM ALANI KORUMADA

Türkiye’de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu belirten yetkililer, üretimi yerel tohumla yapmak istediklerini vurguladı. Amaç dünya standartlarındaki yerel tohumun sayısını artırarak tescillemek olduğu belirtildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN TALEP

Tekstil ve otomotiv sektöründeki bazı büyük firmaların kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istediklerini ilettikleri, söz konusu firmalarla görüşmelerin sürdüğü ve fizibilite çalışmaların yapıldığı bildirildi. Dokuz farklı sektörde kenevirden ürünler elde ediliyor. Bunların başında tarım, sağlık, tekstil, geri dönüşüm, otomotiv, mobilya, yiyecek ve içecek, kağıt, inşaat ve kişisel ürünler geliyor. Kenevirin bazı etken maddelerinden ilaç sanayinde ham madde olarak da yararlanılıyor.