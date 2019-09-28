Ekonomi Kentsel dönüşümde 5,8 yoğunluğu
EMLAK

Kentsel dönüşümde 5,8 yoğunluğu

5,8 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbullulara deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, evlerini güvenli hale getirmek isteyenler kentsel dönüşüm için soluğu belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nde aldı. 5 yılda dönüştürülmesi planlanan 1,5 milyon konutun 500 bini İstanbul’da bulunuyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Vatandaş kentsel dönüşüme destek istiyor
Vatandaş kentsel dönüşüme destek istiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dönüşüme neşter atarak vatandaş mağduriyetini giderme girişimi, kentsel dönüşüme olan ilgiyi artırdı. Ancak İstanbulluların üst üste yaşadığı 4,6 ve 5,8 büyüklüğündeki sarsıntılar,İstanbullulara deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle önceki gün yaşanan son deprem vatandaşı harekete geçirdi. Bu işin şakası olmadığı bilinciyle daha güvenli evlerde yaşamak isteyenler, evini nasıl dönüştürmesi gerektiği konusunda bilgi almaya başladı. İnternette arama motorlarında evimi nasıl dönüştürürüm ve izlenecek yol haritası başlıkları en çok aranan konular oldu.

CİMER’E TALEP ATAN VAR

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, belediyelerin kapısını çalarak soluğu kentsel dönüşüm masalarında alıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de ziyaretin sıklaştığı adres olarak dikkat çekiyor. Deprem’in kentsel dönüşüm talebini etkileyip etkilemediğini sorguladığımız sokak röportajında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e de dönüşüm isteklerinin yazıldığını öğreniyoruz. Üstelik CİMER’e dönüşme talebini bildirenlerin sayısı da azımsanmayacak boyutta. Aralarında daha önce yazan da var yeni başvuru yapan da. Her başvuruyu değerlendirmeye alan CİMER, bu yöndeki talepleri de dikkate alıp vatandaşa Kentsel Dönüşüm Merkezi’ne başvurmaları yanıtını vermiş bu merkezler ise belediyelere yönlendirmiş.

HUKUKÇULARIN KAPISI DA ÇALINIYOR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, evini dönüştürmek isteyen vatandaşın hukuki alt yapı hakkında da bilgi alma telaşı içine girdiğini söyledi. Talebin artmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dönüşümde yeni eylem planı açıklamasının ve faizlerin aşağıya inmesinin etkili olduğunu dile getiren Kiraz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son deprem ise vatandaşı daha da hareketlendirdi. Birkaç gündür telefonlarım en çok kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından çalınıyor. Eylem planında bakanlık dönüşümü hızlandıracak iki önemli adım attı. Bunlardan biri güçlendirmeye izin vermesi bir diğeri de vatandaşın evini aynı metrekarede kendisinin yenilemesinin önünün açılması.”

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KREDİ HESAPLATIYORLAR

Oturdukları binaları kentsel dönüşüm statüsüne sokmak isteyenlerin bankalarda kredi hesaplatmaya başladığını da öğreniyoruz. Bunu hem sokak röportajında vatandaşlar dile getiriyor hem de görüşlerine başvurduğumuz bankacılar. Birçok banka kentsel dönüşüm kredisi başlığı ile bu tür taleplere cevap veriyor. Ancak dönüşümün hızlanması için kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Avukat Ali Güvenç Kiraz da kredi koşulları iyileştirilmeden dönüşüm isteklerinin istek olmaktan öteye geçemediğini belirtiyor. 2017’de çıkan dönüşüm kredi yönetmeliğine işaret eden Kiraz, “Bu yönetmelik bir an önce uygulanmalı. Oradaki kredi koşulları dönüşümü hızlandırır” dedi.

  • 4 MİLYARLIK KAYNAK VAR
  • İller Bankası, belediyelere 4 milyar TL yeni kaynak da sağlayacak. Bakanlık 81 ile yolladığı genelgede ‘riskli bina raporunuzu bize iletin’ dedi. Gelen bilgiler ışığında dönüşüm çalışmaları şekillendi. İstanbul’da Esenler’de 8 bin, Gaziosmanpaşa’da 4 bin 748, Başakşehir’de 2 bin, Üsküdar’da 1850, Kadıköy’de bin 650, Zeytinburnu’nda bin 500, Bağcılar’da bin 15, Beykoz’da bin, Kağıthane’de 850, Güngören ve Beyoğlu’nda 750’şer, Arnavutköy’de 500, Ataşehir’de 300 ve kartal’da 125 bağımsız birimden oluşan dönüşüm yapılıyor.

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