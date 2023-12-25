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Ekonomi

Kirada yüzde 25 sınırı kalkacak mı? İlk açıklama geldi

Bazı medya yayın organlarında gündeme getirilen, "Bakan Mehmet Şimşek kirada yüzde 25’lik sınırın kaldıracağını açıkladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'kirada yüzde 25 sınırının kaldırılacağı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

16:46 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:01 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağını söylediğini yazdı. "Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak" diyen Türkmen'in iddiaları bazı medya organlarında haberleştirildi.

Asılsız ve manipülasyon içeriyor

Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların 'asılsız' ve manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Yeniden gözden geçirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bakan Şimşek'in resmi bir açıklaması yok

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.




#Mehmet Şimşek
#Kira
#Zam
#Yüzde 25 Sınırı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#İletişim Başkanlığı
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