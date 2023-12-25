Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi sona eriyor ancak bu sürenin bir yıl daha uzaması öngörülüyor. 1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı olduğu ifade edilirken dava açılmadan önce ise arabulucuya gitmek 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.