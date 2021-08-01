Konut faizinde sınırlı düşüş

Ev sahibi olmak isteyen ancak peşin parası olmayanların ilk aklına gelen bankalarda konut kredisi faizleri düşüşe geçti. 2021 yılına ağırlıklı ortalama yüzde 18.61 seviyesinden başlayan, takip eden aylarda yüzde 18’in hemen altına gevşese de nisanda yüzde 18.22’lik oranla yeniden yükselen konut kredisi faizlerinin, son beş haftada düşüş eğilimi gösterdiği görüldü.

TAM AÇILMA DÖNEMİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, 25 Haziran haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 18 olan konut kredisi faizleri, 23 Temmuz haftasında 17.84’e geriledi. Konut kredisi faiz oranlarının bu yılın başından itibaren dalgalı bir seyir izlediği de belirlendi. Kapanma dönemlerinin olduğu nisan ve mayısın ilk haftasında yüzde 18.18-yüzde 18.03 bandından hareket eden oranların, mayısın ikinci haftasından haziranın ilk 10 gününe kadar olan dönemde yüzde 17.67-17.91 arasında seyrettiği belirlendi. Haziran 25’te yeniden yüzde 18’e çıkan konut kredisi faizlerinin, 1 Temmuz’da başlayan tam açılmayla birlikte yeniden düşüş eğilimine girdiği görüldü.

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120 AYDA 9,3 BİN TL İNDİRİM

Söz konusu indirim kredilere de yansıyacak. Tabii indirim sınırlı olduğu için kredilere yansıması da sınırlı oluyor. Buna göre, bankadan 120 ay vadeli 500 bin TL kredi kullanıldığındı, vade sonunda toplam ödeme 1.07 milyon lirayı buluyor. Bu sürede faize toplamda 571.8 bin TL ödeniyor. Söz konusu oran yüzde 18 faizden hesaplandığında, aynı vade diliminde toplam ödeme 1.08 milyon lira, faize yapılan toplam ödeme 581.1 bin lira oluyor. Bu da çok sınırlı da olsa 9 bin 300 liralık bir indirime denk geliyor.

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