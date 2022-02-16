Ekonomi Konut fiyatları aralık ayında yüzde 60 arttı
EMLAK

Konut fiyatları aralık ayında yüzde 60 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
Konut fiyatları aralık ayında yüzde 60 arttı
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 oranında artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,3, 8,0 ve 7,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 63,0, 55,7 ve 58,3 oranlarında artış gösterdi.

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