​Konut üretiminde dipten dönüş başladı

Kamu bankalarının konut kredilerinde başlattığı düşük faiz ve uzun vadeli kampanyalar stokları eritince inşaat firmalarına yeni proje yapmaları için güven geldi. 2019’da kelimenin tam anlamıyla dip yapan yeni konut inşaat ruhsatları geçen yıl pandemiye rağmen yükseldi. Türkiye genelinde yüzdesel değişimlerin rengi düşüşü ifade eden kırmızıdan artışı ifade eden yeşile döndü. 81 ilin 79’unda müteahhitler yeni konut yapmak için kolları sıvadı ve en geç önümüzdeki 3 yılda inşaat yapmayı taahhüt etti. Yeni ruhsat sayısının azaldığı iki il ise Iğdır ve Zonguldak olarak dikkat çekti. Iğdır’da 2019’da bin 323 yeni konut için ruhsat alınırken sayı 2020’de yüzde 19’luk düşüşle bin 75’e geriledi. Zonguldak’ta da önceki yıla göre düşüş yüzde 21 oldu ve 2020’de 2 bin 201 yeni konut için ruhsat alındı. En fazla konut ruhsatı alınan il ise yine her zamanki gibi İstanbul oldu.

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Daire sayısı arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69.4, yüzölçümü yüzde 48.7, değeri yüzde 71.1, daire sayısı yüzde 68.5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111 milyon metrekare iken bunun 63.2 milyon metrekaresi konut, 26.2 milyon metrekaresi konut dışı ve 21.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanıydı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde (iskan) ise 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 17.4, yüzölçümünde yüzde 18.9, daire sayısında yüzde 19 azalma oldu.

8 ilde gaza bastık

Türkiye genelinde yüzdesel artışın en yüksek olduğu ile Ardahan oldu. 2019’da yeni ruhsat sayısının yüzde 83 düştüğü ilde 2020’de alınan yeni ruhsat sayısı yüzde 981 artışla 63 konuttan 681 konuta çıktı. Ardahan’ı yüzde 486 artışla 4 bin 466 konut için ruhsat alan Karaman, yüzde 313 artışla 11 bin 514 konut için ruhsat alan Mersin, yüzde 277 artışla 5 bin 530 konut için ruhsat alan Uşak, yüzde 265 arışla 9 bin 316 konut için ruhsat alan Diyarbakır takip etti.

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Projeler yolda

Bingöl’de 3 bin 421 yeni konut için başvuru yapıldı. İlde önceki yıl yüzde 54 daralan başvuru sayısı 2020’de yüzde 187 arttı. Osmaniye’de önceki yıl bin 396 konut için ruhsat alınırken sayı geçen yıl 3 bin 992’ye çıktı. Amasya’da 2 bin 491 konut için, Siirt’te 3 bin 256 konut için, Çanakkale’de 4 bin 629 yeni konut için ruhsat alındı. Birçok ilde yeni konut için hazırlıklar da hızlandı.

Antalya 2 basamak yükseldi

En fazla ruhsat alınan il sırlamasında Antalya öne çıktı. Birincilik ise değişmedi. Önceki yıl 49 bin 5 konut için ruhsat alınan İstanbul’da sayı geçen yıl yüzde 39 artarak 71 bin 370 oldu. İstanbul’u Ankara takip etti. Ankara’da geçen yıl 23 bin 660 konuta ruhsat başvurusu yapıldı. Antalya sıralamada 2 basamak yükselerek 3’ncü sıraya yerleşti. Önceki yıl 11 bin 32 konut için ruhsat alınan ilde geçen yıl müteahhitler 23 bin 140 konuta ruhsat aldı. Tahtını Antalya’ya kaptıran İzmir ise listeye bu yıl 4’üncü sıradan girdi.

Pandeminin etkisi yüksek

Yeni konut ruhsatlarındaki artışta azalan stokların yanı sıra pandeminin de etkisi oldu. Evden çalışmanın birçok sektörde kalıcı hale gelmesiyle özellikle denize kıyısı olan illerin tercih edildiğini belirten müteahhitler Antalya ve İzmir gibi yerlerde projelerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi. “Normalleşme adımlarıyla birlikte önümüzdeki aylarda yeni projelerin birer birer raftan indiğini göreceğiz” diyen sektör temsilcileri. nitelikli projelerde arzın önemli ölçüde eridiğine de dikkat çekti.