Konutta kişiye özel kampanya dönemi

Sektörde konut kampanyaları yeniden hızlandı. Ardı ardına yaz kampanyalarına başlayan firmalar, tüketicilere yüzde 10 ila 20 arasında indirimler sunuyor. Her tüketicinin bütçe ve beğenisine göre konutların yer aldığı projelerde, özellikle sosyal alanlar dikkat çekiyor. Müteahhitler, hem indirim hem peşin alım avantajını kaçırmak istemeyen konut alıcılarının projelere ilgi duyacağını dile getiriyor. Bu kampanyalarla dövizde çözülmelerin de olabileceği söyleniyor.

Vade 60 ay fark sıfır

İstanbul-Kartal’da Gizer Işık İnşaat tarafından inşa edilen Marmara Kule Business’ta avantajlı ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. 60 aya vade farksız ve 120 aya 0,98 vadeli ödeme seçeneği bulunan projede iskan da alınmış durumda. Yüzde 40’lık doluluk oranına sahip Marmara Kule Business’ta satış fiyatlarındaki açılışa özel yüzde 30’luk indirim sunuluyor. 6 bin 500 metrekare arazi üzerinde 32 kat olarak inşa edilen kulede,195 adet 1+1 ve 51 adet 3+1 olmak üzere toplam 246 daire bulunuyor. 1+1’ler 355 bin liradan, 3+1’ler ise 790 bin liradan başlıyor. Projede hem ofis katlarına hem de çevreye hizmet verebilmesi için A Blok’da 4 bin metrekare alan üzerine kurulan, 2 adet ticari alan da yer alıyor.

Batışehir’de %15 indirim

Ege Yapı, Emlak Konut güvencesi ile Bağcılar’da geliştirdiği Batışehir’de özel bir kampanyaya başladı. Kampanya ile yüzde 15 indirimin yanında 60 ay 0,99 oran ile kredili konut alıcısının daha kolay ev sahibi olması hedefleniyor. Toplam 108 bin metrekare peyzaj alanı ve 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar daire seçenekleri ile A+ ofislerden alışveriş caddesine, yeme-içme alanlarından, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından otellere kadar birçok fonksiyonu içerisinde barındıran uluslararası ödüllü projesi Batışehir’de hemen teslim, hemen tapu ayrıcalığıyla bulunuyor. Sitede 3 adet sosyal tesis, 6 adet açık / kapalı yüzme havuzu, 1.500 metrekare çocuk oyun alanı, basketbol sahası, tenis kortu, halı saha, bisiklet yolları, alışveriş caddesi dikkat çekiyor.

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Locamahal’de peşinat alıcıya kar yaptırıyor

Kiptaş güvencesiyle hayata geçirilen Locamahal Veliefendi’de alıcılar farklı bir ödeme planıyla karşılanıyor. Kampanya ile alıcılar, seçtiği konuta ödeyeceği yüzde 60 peşinatı bir sene sonunda yüzde 20 kar payı kazanarak mevcut bakiyesinden düşebiliyor. Geri kalan bakiye ise faizsiz 36 ay taksit avantajıyla ödenebiliyor. 36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan projede toplam 1.262 konut yer alıyor. Büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği bulunuyor. Yüzde 1 KDV avantajıyla yatırımcılara sunulan ve 2020’de tamamlanacak olan projede 2+1 daireler 915 bin liradan başlıyor.

Sur Yapı, yeni ev yeni yolculuk dedi



Sur Yapı, İstanbul’daki 12 projesi ile Sur Yapı Antalya’da yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, İstanbul’un 9 ilçesinde yer alan projelerden ev alanlar, 120 ayda yüzde 0.98, 60 ayda ise yüzde 0.59 vade farkıyla ödeme yapabilecek. Peşinat ve taksit ödemesi 1 yıl sonra başlayacak. Bu kampanya Eyüp’teki Topkapı Evleri, Kağıthane’deki Tempo City, Bahçekent’teki Semt Bahçekent, Ispartakule’deki Bahçeyaka, Sancaktepe’deki Lavender ve Muhit, Maltepe’deki YeşilMavi, Koşuyolu’ndaki Excellence Koşuyolu, Ümraniye’deki Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli’deki Gölbahçe Evleri ile İlkbahar projelerinde uygulanıyor. Kepez-Santral bölgesinde yükselen Sur Yapı Antalya’da ise ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Taksitler ise Sur Cadde etabında 1.533 TL’den başlıyor.