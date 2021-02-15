Ekonomi Koronavirüs geçiren 36 maske Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs geçiren 36 maske: Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor

Mutasyona uğramış koronavirüse karşı doğru maske kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkarken uzmanlar ise yeni tip Covid-19'dan korunmak için bir değil iki maske birden takılması yönünde çağrıda bulunuyor. Öte yandan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise güvensiz maskelere ilişkin listesini güncellemeye devam ediyor. Ancak GÜBİS üzerinden deşifre edilip satışı yasaklanan ve toplatılma kararı alınan çok sayıda güvensiz maskenin satışı Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinde vatandaşın sağlığı hiçe sayılarak devam ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
GÜBİS üzerinden güvensiz olduğu tespit edilip satışı yasaklanan maskelerin çoğunun internette satışı devam ediyor.
GÜBİS üzerinden güvensiz olduğu tespit edilip satışı yasaklanan maskelerin çoğunun internette satışı devam ediyor.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış halinin Türkiye'de de çok sayıda ilde görülmesinin ardından vaka sayıları yeniden artışa geçer mi kaygıları artarken uzmanlar ise alınacak önlemeler noktasında vatandaşı uyarıyor.

Mutasyonlu virüsün daha hızlı ve kolay bulaştığına vurgu yapan uzmanlar, hastalıktan korunmak için doğru maske kullanımının önemine değinerek kapalı ortamlarda bir değil iki maske birden takılması yönünde de öneride bulunuyor.

YASAĞA RAĞMEN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Ancak mutasyonlu virüsle doğru maske kullanımın ne derece önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekilirken kimi fırsatçılar ise daha fazla para kazanma hırsı ile insan hayatı ile oynamaya devam ediyor. Koronavirüse karşı kullanımı zorunlu hale gelen maskelerin satıldığı kanallara bakıldığında satışı yasaklanan ve toplatılması yönünde karar alınan çok sayıda markaya ait maskenin halen satışta olduğu ortaya çıktı.

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Güvensiz bulunmasına rağmen e-ticaret siteleri üzerinden satışına devam edilen ürünler Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden listelenmiş durumda.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden satışı yasaklanan maske.

36 MASKE İÇİN TOPLATMA KARARI

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bildirimleri sonrası yapılan incelemelerde son 5 ay içerisinde çok sayıda markaya ait 36 farklı maskeye güvensiz damgası vuruldu. Söz konusu ürünlerin satışına da yasak getirilirken mevcut olanların ise piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

Yapılan bildirimler sonrası güvensiz olduğuna yönelik tespitin yapıldığı maske markaları ve modelleri ise GÜBİS'te şu şekilde sıralanıyor;

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden satışı yasaklanan maske.

Emr Natural marka 1202 (Ventilsiz Ffp2) ve 1202 V (Ventilli, Ffp2v) modeli, Bozkurt-Bzk44 marka Ventilsiz-Ffp2-Nr ve Ventilli- Ffp2-Nr modelleri, Dna marka 2934 Model Ffp3v modeli, Arızon marka Kn 95 modeli, Lc Mask Model Ffp3, Nez Mask, Safeguard marka 2315 model Ffp3v Nr, 2313 Model Ffp2v Nr, 2311 Model Ffp1v Nr, Wogi marka Ffp2 modeli, Kgt marka Tk-N95 modeli, Aytı marka 20532 modeli, Temsan marka Tm 34 V Ffp1 modeli, Grup Helin marka 1120 Ffp2 modeli, Ert Plus marka 400 (Ffp3) modeli, 300 (Ffp3 V), Ert 200 (Ffp2) ve Ert 100 (Ffp2 V) modeli, Wogi marka Ffp2 V modeli, Hori marka Ffp2 V modeli, Ares marka Ffp2 V modeli, Mist marka (model yok), Awon marka 1200/ Mart 2020 Tarihli ve 1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler, Vip Mask marka Ffp1 V, Ffp2 V ve Ffp2 modeli, Eko marka A1511389 modeli, Almi Medikal marka Ffp3 (N95) modeli, Foldap marka K2 Ffp2 Nr (1437 O.K Numaralı) modeli, Minion marka Mn 953 modeli, İkom marka 2002V Ffp2 Nr 12-18/03/2020 Tarihli ve 2001V Ffp1 Nr 12-18/03/2020 Tarihli Partiler, Krutt marka Sf-03 modeli.

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Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden satışı yasaklanan maske.

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bildirimler sonrası Ts En 149+A1 standardının 8.11. maddesinde gösterilen “Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti” deneyi sonucunda güvensiz çıkan ürünlerin bir çoğunun halen Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinde satışta olması ise 'pes' dedirtiyor.

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