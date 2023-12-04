Kredi alabilen müşteri kalmadı

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Mercedes-Benz E-Serisi'nin Türkiye tanıtım toplantısında pazara ve satışlara dair değerlendirmede bulundu. Bekdikhan, taşıt kredi fazilerinin yüksekliğine değinerek pazarı otomatik olarak seneye 1 milyonun altına düşüreceğini belirtti.

TAŞIT KREDİLİ SATIŞ KALMADI

Taşıt kredisine ulaşmanın çok zorlaştığını vurgulayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Bekdikhan, “Taşıt kredisinin maliyeti çok yüksek. Yüzde 50-60’lık maliyet demek aylık yüzde 5 faiz demek. Kredinin bulunamaması pazarı hızlıca daraltacaktır. 2019 öncesini hatırlarsak bizim satışlarımızn yüzde 40’ı krediyle olurdu. Ama yüzde 40-50 krediyi bu sene bulmana imkan yok. Çünkü öyle bir müşteri yok. Bugün güncel kredi oranımız yüzde 25-30’lar seviyesinde. Fakat hep geçmişten geleni yiyoruz hala. Yenisini gidip de alanını görmedik henüz” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTALDE UYANIK BOT HESABA ÖNLEM

Dijital kanaldan satışlarına değinen Şükrü Bekdikhan, “Bir dönem bazı bot yazılımlar dijitalden bizim araçlarımızı hızlı rezervasyon yaptı. Biz buna karşı da önlem aldık. Şu an hiçbir spekülatif satış kalmadı” şeklinde konuştu. Gelecek sene E-Serisi için toplam satışın yüzde 25’ini öngördüklerini vurgulayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Aşağı yukarı bu seneyi de 23-25 bin bandında kapatmayı hedefliyorsak yüzde 25’i nerelere gelir tahmin edersiniz.”

ELEKTRİKLİ İNDİRİMİ HEDEFİMİZE UYMADI

Elektrikli araçların yüzde 10 ÖTV baremlerinin yükseltilmesiyle fiyat indirimi gibi bir hedefleri olmadığını söyleyen Bekdikhan, “Eğer sadece bir aracını en alttaki dilime koyarsan diğerlerinin yaşam şansını tamamen öldürürsün. Bu durum bizim stratejimize uygun değil. Bütün müşterilere adil davranmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Mercedes’in Türkiye’de şarj istasyonu ağı kurmayacağının altını çizen Bekdikhan, “Türkiye’de şarj istasyonu ağı yetersiz kalırsa ve gerekirse yapacağız diye bir stratejimiz var. Ama bugün gördüğümüz ağ elektrikli araç parkına fazlasıyla yeterli. Görüyoruz ki bu işe hızla giren pek çok firma var. Onların hepsi yaparsa zaten ihtiyaç kalmaz” açıklamasını yaptı.

2024’TE 750 BİN ADET HERKESİ MUTLU EDER

2024’te Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin de üyeleriyle birlikte yaptığı çalışmada otomotiv pazarında yüzde 25-30’lara varan bir daralma yaşayacağını söyleyen Şükrü Bekdikhan, “Pazarın gelecek sene 750-800 binlere düşeceğini gösteriyor. Bugün 750 binlik pazar kimseyi mutsuz etmez. Ama herkesin gönlünde yatan 1 milyonluk pazar. O da olmayacak. O yüzden herkes keşke daha büyük mutsuzluk olmasa da 750 binlik mutsuzlukla pazarı kapatabilsek diye bakıyor” diye konuştu. Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor. E 220 d 4MATIC 5 milyon 900 bin liradan ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 ise 4 milyon 220 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.







