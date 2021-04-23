Thodex'teki vurgun sonrası yeni tehlike: Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçmasının ardından binlerce mağdur paralarını nasıl geri alacağını kara kara düşünürken Özer'den gelen açıklama ise yatırımcıları tatmin etmedi.

Özer, Thodex'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada yurt dışına kaçtığı iddialarının asılsız olduğunu, görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına çıktığını öne sürdü. Özer açıklamasında kurduğu sistemin finansal olarak artık sürdürülemeyeceğinin mesajını da verirken, paraların yatırımcılara ise ödeneceğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, merkezi Kadıköy'de bulunan şirketle ilgili "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

BÜTÜN HESAPLARINA EL KONULDU

Dün sabah saatlerinde şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya giden polis ekipleri çok sayıda bilgisayar ve ekipmana el koydu. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına da bloke konulduğunu açıkladı.

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Soruşturma kapsamında ise bu sabah Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili konuşan hukukçular ise, Özer hakkında Kırmızı Bülten çıkarılabileceğine dikkat çekerek, sistem üzerinden binlerce yatırımcının paylaştığı kişisel verilerin de tehlikede olduğuna vurgu yapıyor.

Thodex'in aylık işlem hacminin 100 milyar liraya yakın olduğu belirtiliyor.

KİŞİSEL VERİLER DE TEHLİKEDE!

Kripto para borsası olan Thodex’e üye olmak isteyenlerin üyelik aşamasında birçok kişisel verisini paylaşmış olduğuna değinen Avukat Burak Alcan, ''Özellikle T.C. kimlik numarası ve kişiye sıkı sıkıya bağlı diğer bilgilerin söz konusu üyelik aşamasında paylaşılmış olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu aşamada Thodex’in internet sitesinin kapatılmış olması söz konusu olduğundan toplanan kişisel verilerin de tehlike altına olduğu, bunların yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı, kişilerin rızası dışında hukuka aykırı olarak verilerin paylaşılıp paylaşılmadığı ayrıca önem arz ediyor.'' dedi.

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Alcan, süreç içerisinde kişisel bilgilerin akıbetinin öğrenilmesi ile beraber mağdurların KVKK kapsamında hukuka aykırılıkların giderilmesi talebinde bulunma haklarının da olduğunu kaydediyor.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN

Mağdurların başvuracakları hukuki yollara da değinen Alcan sözlerini şu şekilde sürdürdü;

''Olayın basına yansıdığı kadarıyla öncelikle ceza hukuku açısından TCK m.158’de belirtilen “nitelikli dolandırıcılık” ve m.155/2’de belirtilen “güveni kötüye kullanma” suçlarının unsurlarının oluştuğu, özellikle cezayı artıran sebep olan suçun bilişim sistemleri üzerinden işlenmesi hali göz önüne alınmalıdır. Bu bakımdan mağdurlar öncelikle suç duyurusunda bulunmalıdır. Ardından işleyecek hukuki süreçte mutlaka icra takibi de yapılarak kişinin ve şirketinin para akışı kontrol altında tutulmalı ve mağdurların alacaklarına kavuşması için gerekli hukuki işlemler yapılmalıdır.''

Faruk Fatih Özer Arnavutluk Tiran'a kaçtı.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILABİLİR

Bu olayın akıllara ÇiftlikBank olayını getirdiğini ve o dönemde devlet yetkililerinin aldığı önlemlerin aynen Thodex olayında da alınabileceğini ifade eden Alcan, bu bakımdan özellikle “kırmızı bülten” ile arama kararı ve suçluların iadesi gibi diplomatik yollar aracılığıyla isteme durumunun da söz konusu olacağını belirtti.

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HUKUKİ SÜREÇ İÇİN KİLİT ROL OYNUYOR

Kırmızı bülten ile arama, uluslararası polis teşkilatı İnterpol tarafından tüm Dünya’da aranması ve yakalanması anlamına geleceğinden bir an önce sürecin işletilerek bültenin çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Alcan, ''Bunun yanında ÇiftlikBank CEO’su Mehmet Aydın’ın Türkiye ile suçlu iadesi anlaşması olmayan ülkelerden olan Uruguay’a kaçması da bu konuda yetkililerin diplomatik ilişkileri devreye sokmasına sebep olmuştu. Bu sebeple Thodex’in yönetici Faruk Fatih Özer’in de yurtdışında gideceği ülkenin iade anlaşması kapsamında olan ülkeler içerisinde olup olmaması hukuki sürecin işleyişi açısından kilit rol oynamaktadır.'' dedi.

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