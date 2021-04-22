Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor

Kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla yurt dışına kaçtı!

Kripto para borsaları Thodex'te ortaya çıkan vurgun ile sarsıldı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şirkete yönelik re'sen soruşturma başlatılırken Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkezine giden polis ekipleri ise ofiste inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının da ifadelerine başvuruldu.

KAÇIŞ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili aran an Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı. Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a kaçtığı belirlendi.

Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

HESAPLARA EL KONULSUN

391 bin kişinin sistem üzerinden işlem yaptığı öğrenilirken mağdurlar ise avukatları ile suç duyurusunda bulunarak Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. şirkete ve yetkililerine ait hesaplara el konulması yönünde talepte bulundu.

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DÖRT GÜN ÖNCE UYARMIŞ!

Geçtiğimiz aylarda yatırımcıları çekilişle Porsche marka lüks araç vererek kendi borsasına çekmeye çalışan Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex'e ilişkin sosyal medyada dört gün önce dikkat çeken bir uyarının yapıldığı ortaya çıktı.

BU BİR KAÇIŞ STRATEJİSİNE BENZİYOR

Gedrik Gerard isimli Twitter kullanıcısı, 17 Nisan'da yaptığı paylaşımında Thodex üzerinden dijital para Dogecoin'i piyasa fiyatının yüzde 30 altında satıldığına dikkat çekerek bunun bir kaçış stratejisine benzediğine vurgu yapmış.

Gedrik Gerard isimli Twitter kullanıcısının paylaşımındaki ifadeler şu şekilde;

''Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Doge'yi yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda coinleri alıkoyuyorlar. Bu bir kaçış stratejisine benzemiyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar.''

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GÜNDEM Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

GÜNDEM Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başladı: Şirket ofisinde arama yapıldı