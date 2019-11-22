Küçük yatırımcı YEKA’ya koşacak

Yarışma ilanına önümüzdeki ay, ihaleye ise nisan 2020’de çıkılması beklenilen mini YEKA ihalesi ile 39 ilde bin megavatlık güneş santrali kurulması planlanıyor. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “İhalelerin 10 megavatlık güneş santralleri için yapılacağı düşünüldüğünde, Türkiye’de 9-10 milyon doları olan çok kişi var. Haliyle bu insanlar yeni yatırımlarını buralara yapabilirler. Küçük YEKA’lar daha çabuk yapılacaktır” diye konuştu.

KLİMANIN ENERJİSİ GÜNEŞTEN GELİYOR

Cem Özkök, yeni mini YEKA modelinden güneş yatırımcıları olarak umutlu olduklarını ve modeli çok doğru bulduklarını ifade etti. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin yazın klima yükü olarak tabir edilen enerji talebinin tamamını karşıladığına dikkat çeken Özkök, “O yükü taşımak enerjide fiyatların yukarı gitmesini önledi, ciddi şekilde Türkiye az fatura ödedi” dedi. Edinilen bilgiye göre, bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak modelde her bir yarışmanın 10 megavat olmak üzere toplam bağlantı kapasitesi bin megavat olacak şekilde 100 adet yarışma yapılması öngörülüyor.