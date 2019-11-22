Ekonomi Küçük yatırımcı YEKAya koşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küçük yatırımcı YEKA’ya koşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe çevirmek için yakın zamanda çıkacağı mini YEKA ihalesi ile yaklaşık bin megavat yatırım çekecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yarışma ilanına önümüzdeki ay, ihaleye ise nisan 2020’de çıkılması beklenilen mini YEKA ihalesi ile 39 ilde bin megavatlık güneş santrali kurulması planlanıyor. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “İhalelerin 10 megavatlık güneş santralleri için yapılacağı düşünüldüğünde, Türkiye’de 9-10 milyon doları olan çok kişi var. Haliyle bu insanlar yeni yatırımlarını buralara yapabilirler. Küçük YEKA’lar daha çabuk yapılacaktır” diye konuştu.

KLİMANIN ENERJİSİ GÜNEŞTEN GELİYOR

  • Cem Özkök, yeni mini YEKA modelinden güneş yatırımcıları olarak umutlu olduklarını ve modeli çok doğru bulduklarını ifade etti. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin yazın klima yükü olarak tabir edilen enerji talebinin tamamını karşıladığına dikkat çeken Özkök, “O yükü taşımak enerjide fiyatların yukarı gitmesini önledi, ciddi şekilde Türkiye az fatura ödedi” dedi. Edinilen bilgiye göre, bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak modelde her bir yarışmanın 10 megavat olmak üzere toplam bağlantı kapasitesi bin megavat olacak şekilde 100 adet yarışma yapılması öngörülüyor.

1 milyar dolarlık projenin kazananları belli oldu
EKONOMİ
1 milyar dolarlık projenin kazananları belli oldu
Casus avukat

Casus avukat

​Almanya adına çalışıyor, FETÖ'nün iltica trafiğini yönetiyordu.
Tarım milli güvenlik meselesi

Tarım milli güvenlik meselesi

Erdoğan Beştepe'de 2020'de hayata geçirilecek müjdeler verdi.
Çok şaşıracaksınız

Çok şaşıracaksınız

Soylu: Murat Karayılan, lime lime edilecek.
Organize yalan

Organize yalan

CHP'de parti içi muhalefette çirkin işler dönüyor.
Haliç yine kokacak

Haliç yine kokacak

​Haliç'e canlılık katacak ve çevre sulamasında kullanılacaktı.
Uçak<br>gemimiz göründü

Uçak
gemimiz göründü

​Planlanandan 1 yıl erken teslim edilecek.

Yunan adalarına<br>toplama kampı

Yunan adalarına
toplama kampı

​Yunan hükümetinden sığınmacılara yönelik Nazi dönemi uygulaması.

Hisar'a az kaldı

Hisar'a az kaldı

​Milli hava savunma sistemi 2020'de görevde olacak.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Dünya kırmızıya döndü

Dünya kırmızıya döndü

​İran destekli teröristler İdlib'te katliama devam ediyor.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.
Türkiye<br>NATO için çok önemli

Türkiye
NATO için çok önemli

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.
Düşündüğünüzden daha zenginim

Düşündüğünüzden daha zenginim

​Trump, seçimler öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacak.
EGM 'Yetki var' dedi

EGM 'Yetki var' dedi

Bekçilerinin kimlik sorma yetkisine açıklama.
Rüşvetten yargılanacak

Rüşvetten yargılanacak

Netanyahu hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.