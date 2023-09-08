Küresel gıda fiyatlarında son 2,5 yılın en düşük seviyesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) bugün yaptığı açıklamaya göre, uluslararası gıda emtia fiyatları, pirinç ve şeker dışındaki temel gıda maddelerinin öncülüğünde Ağustos ayında düştü.





Küresel çapta ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ağustos ayında ortalama 121,4 puanla Temmuz ayına göre yüzde 2,1 düşüşle Mart 2022 zirvesinin yüzde 24 kadar altında gerçekleşti.





FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Ağustos'ta yüzde 3,1 düştü ve Temmuz ayındaki yüzde 12,1'lik keskin yükselişi kısmen tersine çevirdi.





Dünya ayçiçek yağı fiyatları, küresel ithalat talebinin zayıflaması ve büyük ihracatçılardan gelen bol tekliflerin etkisiyle ay boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Soya yağı için dünya fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soya fasulyesi mahsul koşullarının iyileşmesi nedeniyle düşerken, palm yağı fiyatları, Güneydoğu Asya'nın önde gelen üretici ülkelerinde mevsimsel olarak artan üretim nedeniyle orta derecede düştü.





Tahıl Fiyat Endeksi Temmuz ayına göre yüzde 0,7 düştü





Uluslararası buğday fiyatları, birçok önde gelen ihracatçının sezonluk arzındaki artış nedeniyle Ağustos ayında yüzde 3,8 düşerken, Brezilya'daki rekor hasattan elde edilen bol miktarda küresel mısır arzı ve ABD'de hasatın yakında başlaması nedeniyle uluslararası iri taneli tahıl fiyatları yüzde 3,4 düştü.





Pirinçte 15 yılın en yüksek seviyesi





Tam tersine, FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi Temmuz ayına göre yüzde 9,8 artarak 15 yılın nominal en yüksek seviyesine ulaştı; bu durum, dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan'ın Indica beyaz pirinç ihracatına getirdiği yasağın ardından yaşanan ticari aksaklıkları yansıtıyor.





Yasağın süresine ilişkin belirsizlik ve ihracat kısıtlamalarına ilişkin endişeler, tedarik zinciri aktörlerinin stokları tutmasına, sözleşmeleri yeniden müzakere etmesine veya fiyat teklifleri yapmayı durdurmasına neden oldu ve böylece ticaretin çoğu küçük hacimlerle ve önceden tamamlanmış satışlarla sınırlı kaldı.





FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Okyanusya'dan gelen bol miktardaki tam yağlı süt tozuna yönelik uluslararası kotasyonların etkisiyle Temmuz ayına göre yüzde 4,0 düştü. Uluslararası tereyağı ve peynir fiyatları da, kısmen Avrupa'daki yaz tatili nedeniyle piyasa faaliyetlerinin cansız olması nedeniyle düştü.





Et Fiyat Endeksi yüzde 3,0 düştü





Dünya küçükbaş hayvan fiyatları, başta Avustralya'dan olmak üzere ihracat bulunabilirliğindeki artış ve Çin'den gelen zayıf talep nedeniyle en çok düşüş yaşadı. Güçlü arz aynı zamanda domuz, kümes hayvanları ve büyükbaş hayvan eti fiyatlarını da aşağı çekti.





FAO Şeker Fiyat Endeksi Temmuz ayına göre yüzde 1,3 artış göstererek Ağustos ayında bir yıl önceki değerinin ortalama yüzde 34,1 üzerinde gerçekleşti. Artışın temel nedeni, El Niño olayının şeker kamışı mahsulleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin artması , Ağustos ayındaki ortalamanın altında yağışlar ve Tayland'da devam eden kuru hava koşullarıydı. Şu anda Brezilya'da hasat edilen büyük mahsul, düşük etanol fiyatları ve Brezilya Realinin zayıflaması gibi, uluslararası şeker kotasyonları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da sınırladı.















