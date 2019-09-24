Ekonomi Kuşburnu bol olunca fiyatı düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuşburnu bol olunca fiyatı düştü

Tokat’ta hasat miktarı artan kuşburnunun kilogram fiyatı 5 liraya düştü. Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan C vitamini deposu kuşburnu çay olarak da tüketiliyor.

Haber Merkezi IHA
Kuşburnu
Kuşburnu

Tokat’ta dağlık alanda köylüler tarafından bin bir zahmetle toplanan kuşburnu pazara indi.

Meydan çarşısında 5 liradan satışa sunulan yüzlerce kilo kuşburnu marmelat yapılmak üzere alıcılarını bekliyor. Kuşburnu satıcısı Mustafa Asar (67), Kuşburnu kilogram fiyatının geçtiğimiz yıl 7 lira olduğunu belirtip bu yıl ise ürünün bol olması nedeniyle 5 liradan satışa sunduklarını söyledi. Asar, “Bu sene bolluk var, dağlar taşlar kuşburnu. 120 kilo kuşburnu alan geliyor bizden 5 kilo alıyor. Abla yeter mi diyorum? ‘ Biraz topladık ta içine katacağız’ diyor “dedi.

İHA
  • C vitamini deposu olan kuşburnun birçok faydası olduğunu ifade eden Asar, “Kuşburnu yapımı da, toplaması da oldukça zor. Dikenin içinden gül alıyorsun adata. Dikenler eline batıyor kadınlar tek tek alıyor. Ama bu marmelat her evimizde olacak, alışkanlığımız haline gelmiş” diye konuştu.

Çayı yapılıyor

Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan C vitamini deposu kuşburnu çay olarak da tüketiliyor.

Asar, kurutulan kuşburnun çay olarak ta değerlendirildiğini ifade ederek, “Gölgede kurutulan kuşburnu demliğe koyarak demliyoruz. Su bittikçe üzerine ilave ederek kaynatıyoruz. Bunun çayı da şifalı” ifadelerini kullandı.

Ürün miktarı arttı

Kuşburnun bol olmasının vatandaşın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Mustafa Asar, “Kuşburnu hem kışlık yiyeceği hemde insan sağlığına faydalı. Fiyatı yükselmez, geçen yıla göre düşük. Fiyatı düşük olsun, vatandaşımız faydalansın. Bu sene sebze meyve bol, doğal yiyeceklerimiz bol olsun. Kuşburnu katkısız dağ meyvesidir. Dağlık alanlarda, yaylalarda, yamaçlarda olur. Yetiştirme değildir. O nedenle vatandaşlarımızın faydalanmasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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