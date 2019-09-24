2/B ve tarım arazisi satışında süre uzatıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Kanun ile 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere ek süre verilmiş olup, bahse konu süre 16 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. Ayrıca 4706 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin, 12’nci fıkrası kapsamında bulunan 26/4/2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına satışına ilişkin; müracaat süresi de uzatılmış olup, bahse konu süre 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) ve İlçe Kaymakamlıklarına (Milli Emlak Şefliği) başvurmaları gerekmektedir.”