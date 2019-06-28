Kentsel dönüşümde yeni eylem planı

Kentsel dönüşüm eylem planı hazırlandı. Yakın bir tarihte tüm detayları kamuoyunda açıklanacak. Ancak dönüşümün hızlanması için bazı yasal düzenlemelere de ihtiyaç vardı. Bununla ilgili de çalışmalar tamamlandı. Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunuldu ve komisyonda.

Yasa teklifinin gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Biz de gazetelerin ekonomi ve emlak editörleri olarak kanun maddelerini konuşmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la İstanbul’da bir araya geldik. İşte yasa teklifinin tüm detaylarının özeti...

VATANDAŞIN İSTEDİĞİ OLDU

Bakan Kurum, dönüşümü acil olanlar, sanayi alanları ve tarihsel alanların dönüşümü olarak 3 bölüme ayırdıklarını, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm yapacaklarını söyledi. Kurum, “Teklife konu olan tüm iyileştirmeler, değişiklikler ve düzenlemeler sahada yaptığımız gözlemler, vatandaşımızla yaptığımız istişareler sonucunda belirlendi. Bilhassa 2B, kentsel dönüşüm, tapu ve imar barışı gibi konularda vatandaşımızın, belediyelerimizin yaşadığı mağduriyet ve problemleri çözen, kapsamlı bir düzenleme oldu” dedi.

Kurum, söz konusu yasa ile mülkiyeti sorunlu alanların bakanlıkça çözüleceğini, hisseli parsellerin de müstakil parsele dönüşmesini sağladıklarını söyledi.

SÖZLEŞME ZULMÜ BİTİYOR

Yeni yasa ile yarım kalan ve başlanmayan kentsel dönüşüm inşaatlarına da köklü çözüm getiriliyor. Yeni dönemde maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılması gerekecek. Veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuşsa inşaata 6 ay içinde yeniden başlamak durumunda kalacak.

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Aksi halde sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilecek. Belirtilen durumlarının varlığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde müteahhide otuz gün süre verilecek. Bu ihtara rağmen işe başlanılmaması veya devam edilmemesi durumunda, otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla daha önce imzalanmış olan sözleşmeler re’sen fesih edilecek. fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.

Editörümüz Mine Açar’ın Bakan Murat Kurum’la detaylarını konuştuğu kanun teklifinde, yurt dışında bulunan vatan- daşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçla seraların kurulması gibi düzenlemeler de var.

MAĞDURİYETLER SON BULACAK

6306 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamalarında taşınmazlar, dönüşüm uygulamaları için yapım işini üstlenen müteahhite devrediliyordu. Bu da birçok mağduriyeti beraberinde getiriyordu. Yeni dönemde artık müteahhidin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamayacak.

Yine, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm uygulamalarında alınacak teminatlar ve Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak hakkında her ne suretle olursa olsun haciz ve tedbir uygulanmayacak. Yeni yasa ile DOP ve KOP ayrımı da ortadan kalkacak. Tek bir kategori olarak düzenleme ortaklık pay oranı yüzde kırk beşe (%45) çıkacak.

ŞERH ENGELİ KALKTI

Dönüşümün önünü tıkayan en önemli sorunlardan birinin yapıların sicilinde bulunan haklar ve şerhler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, yeni yasayla bunu da çözdüklerini belirtti. Yıkılan ve bundan dolayı yeniden inşa edilemeyen yapıların artık inşa edileceğini belirten Kurum, “Yaptığımız düzenleme ile bu haklar ve şerhlerin, yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilmesi ve bu suretle alacaklı olanların herhangi bir zarara uğramamasını sağlıyoruz” bilgisini verdi. Yeni yasal düzenleme ile otopark sorunu, çözülüp, metruk yapılar da ortadan kaldırılacak.

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ÖDEME VE BAŞVURU SÜRELERİ UZUYOR

Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış bedelleri ve taksit sayılarında uygulama birliği sağlanacak. Mücavir alan sınırları içinde kalan tarım arazilerinin de rayiç bedelin yarısı üzerinden satışı mümkün kılınacak. Ayrıca bu arazilerin satışında başvuru süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılacak. Bu imkândan 125 bin vatandaş yararlanacak. Hazine üzerinde bulunan yapılar ve ilave katlardan yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 5’i alınacak ve vatandaşların daha uygun bedellerle bu yapılarını satın alma imkânı getirilecek. Bu taşınmazların rayiç bedel yerine rayiç bedelin yarısı üzerinden satışına imkân sağlanacak. Başvuru süresini, 31/12/2019 tarihine kadar uzatılıyor. Belediye mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinde; başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran vatandaşlar için başvuru ve ödeme süreleri 16 Aralık 2019 tarihine uzatılması öneriliyor. 2/B taşınmazlarında kayıtlı malik ve kullanıcı çakışması da son buluyor. Bu vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, eş değer 2/B arazisi verilerek mağduriyetler giderilecek. Belediye mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinde; başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran vatandaşlar için başvuru ve ödeme sürelerinin 16 Aralık 2019 tarihine uzatılması öneriliyor. Kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan kamping ve günübirlik turizm tesisler için kesin tahsis yapılmasına ilişkin süre toplam yirmi yıl olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca, işlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu sürenin uygulanacağı yönünde düzenleme yapılarak aynı durumdaki turizm yatırımcıları ve işletmecileri arasında eşitlik sağlanacak.

CAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Yeni yasa ile can kayıplarının önüne geçecek net bir adım da atıldı. Daha önce birçok insanın can güvenliğini tehlike altında tutan ve elini kolunu yasal engellerle bağlayan konularda yeni dönemde son sözü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söyleyecek. Riskli bölgelerde uygulamalar bakanlıkça resen yapılacak.

Bu noktada bakanlığa tepki duyanların da olabileceğini vurgulayan Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama bizim dayanıksız binalarda artık tek bir canın bile yitip gitmesine tahammülümüz yok. Ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlardaki dönüşüm uygulamalarımızda maliklerin ve ilgililerinin muvafakati aranmaksızın dönüşüm yapılacak. Hiç kimseye de taşınmazının değerinin altında bir taşınmaz verilmeyecek. İstanbul’un yanı sıra örnek gösterilecek projelerle Ordu, Giresin, Trabzon, Rize ve Samsun’da 5 ilde yeni rezerv konutlar üreteceğiz. Hedefimiz her il ve ilçeye dokunuşlar yapıp istenilen örnek gösterilen doğru dönüşümlere imza atmak.”

Maddi yükler azaltıldı

Bakan Kurum, imar barışı ve kentsel dönüşümde yasayla vatandaşın üzerindeki maddi yüklerin de azaltıldığını söyledi. Buna göre, yapı kayıt belgesi alınan taşınmaz için; daha önce tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaştan ayrıca satış bedeli alınmayacak.

İlaveten, yapı bedeli ve ecrimisil de alınmayacak. Tahsil edilmiş ecrimisiller satış bedelinden mahsup edilecek. Belediyelere devredilen taşınmazlar üzerindeki yapılar da kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve bu taşınmazlar için kentsel dönüşüm kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek. Tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, tahsil edilenlerin ise iade edilmesi sağlanacak.

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