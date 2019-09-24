Ekonomi Deriner Barajından ekonomiye dev katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deriner Barajı’nda elektrik üretimi 11 milyar KW’yi geçti

Deriner Barajı’ndan ekonomiye dev katkı

Deriner Barajı’nda yıllık 11 milyar KW’yi geçen elektrik üretimiyle milli ekonomiye 622 milyon TL’lik katkıda bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Deriner Barajı milli ekonomiye 622 milyon TL’lik katkıda bulundu.
Deriner Barajı milli ekonomiye 622 milyon TL’lik katkıda bulundu.

Artvin’de 249 metre gövde yüksekliği ile kemer barajı sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın altıncı barajı olma özelliği taşıyan ve yapımı 24 yıl süren Deriner Barajı’nda elektrik üretimi 11 milyar kilowatt saati geçti. Böylece milli ekonomiye de yaklaşık 622 milyon TL katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı ve HES Projesi’nde yıllık 2 milyar 118 milyon kilowat saat enerji üretme kapasitesi bulunuyor.

İHA
Deriner Barajı’nda elektrik üretimi 11 milyar kilowatt saati geçti.

Deriner Barajı ve HES Projesi Aşağı Çoruh Havzasında, Artvin ilinin 5 km menbasında, Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. 1982 yılında hazırlanan Çoruh Havzası Master Planında kilit proje olarak yer alan Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü kapsamında yapılmasına karar verildi. 08 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanılan Deriner Barajı ve HES Projesi 12 Aralık 2012 tarihinde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye’nin en yüksek barajı. 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildi. Deriner Barajının kurulu gücü 670 MW, yıllık ortalama üretim kapasitesi 2 milyar 118 milyon kWh. Deriner Barajı dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. 2012 yılında düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

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23 Eylül 2019 tarihi itibarı ile Deriner Barajında bugüne kadar 11 milyar 400 milyon kWh enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 622 milyon TL katkı sağladı.

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