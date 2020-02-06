Kütahya haberleri: Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine can veriyor Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, köy kooperatifi tarafından kurulan süt ürünleri mandırası günlük ürettiği peynir, terayağ ve yoğurt ürünleri ile bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Taleplere yetişemiyorlar. Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, "Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır" dedi.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 10:48 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 10:50 İHA