Ekonomi Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor Taleplere yetişemiyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kütahya haberleri: Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine can veriyor

Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, köy kooperatifi tarafından kurulan süt ürünleri mandırası günlük ürettiği peynir, terayağ ve yoğurt ürünleri ile bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Taleplere yetişemiyorlar. Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, "Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yapılan ürünler çevre illere gönderiliyor.
Yapılan ürünler çevre illere gönderiliyor.

Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama merkezi, kurduğu mandıra ile peynir, tereyağ, yoğurt gibi ürünler üretirken, taleplere yetişemiyor.

Kooperatif tarafından köyde kurulan üretim tesisinde günde 3 ila 3 buçuk ton ton süt toplanıyor.

6 ay önce kurdu taleplere yetişemiyor
EKONOMİ
6 ay önce kurdu taleplere yetişemiyor

Kooperatif tarafından köyde kurulan üretim tesisinde günde 3 ila 3 buçuk ton ton süt toplanırken, bu sütten 2 ila 2 buçuk ton arası sütün ise işlendiğini belirten Yarış köyü süt ve süt ürünleri tesisi peynir ustası Ümit Özsarı, şu şekilde açıklamada bulundu:

’’Daha çok yöresel köy peyniri ürettiyoruz. Kooperatif vasıtaıs ile tek elden toplanan sütler üretimhanemizde hijyen kuralları içerisinde işlenerek başta peynir olmak üzere tereyağ ve süzme yoğurt olarak çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir. Daha sonra üretilen ürünlerimiz paketlenerek soğuk hava depolarımızda muhafaza edilmektedir. Ürünlerimizin, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Manisa illerine toptan olarak satışını gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda üretimi artırarak iç pazarda da satış hedefliyoruz.“

Hobi olarak başladılar: Talepleri yetiştiremiyorlar
EKONOMİ
Hobi olarak başladılar: Talepleri yetiştiremiyorlar
Yapılan ürünler hijyenik koşullarda elde ediliyor.

Devletten hiç bir destek almadılar, kredi ve hibe kullanmadılar

Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

’’Gerek kendi köyümüz, gerekse komşu köylerden topladığımız sütleri, Yarış köyü tesislerine getirerek en iyi şekilde işliyor, çevre illere naklini gerçekleştiriyoruz. Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır. Mülkiyeti kooperatifimize aittir. Sabah 08.00’de sağılan sütler en geç saat 10.00’da tesislerimize ulaştırılmaktadır. Burada da hijyenik ortamlarda ürüne dönüştürülmekte, çevre illerde satışı yapılmaktadır."
Tesiste yapılan yoğurtlar.
Tesiste süt ürünleri yapılıyor.
Tesisler yapılırken devletten destek almadılar.
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