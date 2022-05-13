Kuveyt Türk 2022'nin ilk çeyrek karını açıkladı: Ekonomiye 150 milyar liralık destek

Kuveyt Türk, 2022’nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü yüzde 22 artışla 150 milyar TL’ye ulaştı ve aktif büyüklüğü 284,7 milyar TL’ye yükseldi. 2022’nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk’ün öz varlıkları ise 13,7 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplanan fon büyüklüğü 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre yüzde 15 artışla 243,5 milyar TL oldu.

Ufuk Uyan

ÇİFTÇİLERE ÖZEL PAKET

Kuveyt Türk, geçen aylarda katılım finans kuruluşları arasında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini sunmaya başladı. 30 Haziran 2022’ye kadar Kuveyt Türk’te görüntülü görüşmeyle hesap açan şahıs firmaları ve çiftçiler, ilk 500 TL’lik banka kartı harcamalarına 100 TL iade kampanyasından yararlanabiliyor. Kuveyt Türk ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine giderek, çiftçilere ve yatırımcılara Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatıyla uygun koşullarla finansman desteğinde bulunmaya başladı.

33 YILLIK BİRİKİMLE HİZMET SUNUYORUZ

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans esasları doğrultusunda 33 yıldır müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti. Uyan, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 150,2 milyar TL’ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir” diye konuştu.

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