Latin Amerika’ya Kolombiya açılımı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 1-4 Haziran tarihleri arasında Turkish Housewares by Invitation Only’ etkinliği kapsamında 60 ülkeden 100 alıcıyı İstanbul’da buluşturacak. EVSİD Başkanı Talha Özger, 2022 yılı için hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden büyük talep geldiğini belirterek, “Hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da çıtayı daha da yukarıya çıkarmak” dedi.

DİZİLER ETKİLİ OLDU

2021 yılını 3.4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve 2022 yılı için 4 milyar dolar hedeflediklerini ifade eden Özger, sektörün Orta Doğu’dan ibaret olmadığını ve yeni pazarlara açılmak istediklerini söyledi. Özger şunları kaydetti: “Latin Amerika’ya büyük önem veriyoruz. O bölgenin insanları bizi dizilerden tanıyor ve mutfak kültürü olarak da bize yakınlar. Kolombiya modeli ile Latin Amerika bölgesinde bulunan ülkelerle ticaret yaparak ihracat havuzumuzu genişletmek istiyoruz.”

Hammadde ve enerjide yaşanan artışlar nedeniyle fiyat değişimlerini alıcılara yansıtmakta zorluk çektiklerini ifade eden Özger, müşterinin bu konuda olumsuz reaksiyon gösterdiğini bu sebeple fiyat artışı yapamadıklarını ifade etti.

Ukrayna pazarı yeniden hareketli

Talha Özger, sektörün Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Özger, “Sektör olarak ilk başlarda çok ciddi sıkıntı çektik. Özellikle Ukrayna’daki süpermarket zincirleriyle, firmalarımız ticarette bazı problemler yaşadı. Şu anda oradaki marketler tekrar açılmaya başladı ve firmalarımız sipariş alıyor. Bu iki ülke bizim için çok önemli ve bu pazarları kaybetmek istemeyiz” diye konuştu.