Libya’yla kolay vize dönemi

Türkiye Libya’yla kolay vize sürecine dönemine geçti. Karşılıklı ticaret hacminin bu yıl 4 milyar dolara ulaşacağını ve gelecek yıl bunun 5 milyar dolar olmasını hedeflediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantılar sonucunda işveren, müteahhit firmalar ve idare görüşmeleri konusunda yol haritası oluşturularak bir tutanak imzalandığını dile getiren Bolat, iki ülke arasında derin ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.
31,5 MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT İŞİNİ ÜSTLENDİK
Bolat, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda 3 milyar dolara ulaştı. Yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Müteahhitlik alanında Libya bizim için çok kıymetli bir ülke. Çünkü 1972 yılında Türk müteahhitleri yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı ve bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışmaları gerçekleştirdiler. Aramızda eğitimde, sağlıkta, turizmde de çok yakın bir işbirliği ve geliş-gidişler var. Dünyanın en kaliteli petrolünü üreten Libya ile enerji alanında da ciddi bir ticaretimiz bulunuyor" açıklamasını yaptı.
ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDA FIRSAT VAR
Tarım, balıkçılık, madencilik, yer altı kaynakları, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjide de önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu vurgulayan Bolat, 2009 yılından bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın bu yılın aralık ayında yapılması önerisinde bulunduklarını belirtti. Bolat, bu ülkeye yönelik alınan yeni bir karara da işaret ederek, "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz. Bu müjdeli haberi vermek istiyorum, bundan da memnuniyet duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
HASTANE VE YOLLARI TÜRKLER İŞLETEBİLİR
- Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi de, Türkiye ve Libya arasında haftada 50 uçuş gerçekleştirildiğini, yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Şehubi, Türk firmaları için Libya'da özellikle petrol alanında yeni fırsatların bulunduğuna dikkati çekti. Hükümetin "hayata dönüş" kapsamında yeni projeler başlattığını ifade eden Şehubi, bu projelerin yolların yeniden işletilmesinden hastane yapılmasına kadar birçok alanı kapsadığını, bir kısmının da Türk firmalarınca gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.