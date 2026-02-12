Lufthansa'da grev: Pilotlar ve kabin ekibinin grevi nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.