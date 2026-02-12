Lufthansa'da grev: Pilotlar ve kabin ekibinin grevi nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilotlar ve kabin ekibinin 24 saatlik greve gitmesi nedeniyle 800 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.
İş bırakma eylemi, Lufthansa'nın ana markasının yanı sıra Cityline ve kargo iştiraki Cargo birimlerini de kapsıyor.
Greve katılımın yüksek olduğunu belirten sendika temsilcileri, eylemin başarıyla sürdüğünü açıkladı.
UFO Sendika temsilcisi Harry Jaeger de yönetimle yürütülen müzakerelerin tamamen tıkandığını ve bir uzlaşı zemini kalmadığını belirtti.
Lufthansa yönetimi talepleri orantısız buldu
Şirketin 2024 yılını zararla kapattığını hatırlatan Niggemann, sendikaların talebi olan emeklilik primi işveren katkısının iki katına çıkarılmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını belirterek, "Ancak çözüm havalimanlarını kilitlemekte değil, masada uzlaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Lufthansa, mağduriyeti asgari düzeye indirmek amacıyla grev kapsamında olmayan Eurowings, Discover ve City Airlines iştirakleri üzerinden ek seferler koordine ediyor. Şirket yönetimi, uçuş trafiğinin cuma günü itibarıyla normale dönmesini beklediklerini açıklasa da sendikalar, taleplerin karşılanmaması durumunda yeni grev dalgalarının kapıda olduğu uyarısında bulundu.
Pilotlar ve kabin görevlileri, Lufthansa'dan ne talep ediyor?
Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu da özellikle kapatılma riskiyle karşı karşıya olan CityLine çalışanları için kapsamlı bir "sosyal plan" ve iş güvencesi talebinde bulunuyor.
Kabin ekipleri, toplu iş sözleşmesi standartlarının düşürülmesine ve korunma standartlarının zayıflatılmasına da karşı çıkıyor.
Sendikalar, Discover ve City Airlines gibi düşük maliyetli yan kuruluşların hızla büyümesi karşısında, mevcut çalışanların haklarının korunmasını istiyor.