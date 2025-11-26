Almanya'da ilk: Eylem yapan aktivistlere 400 bin avro tazminat cezası

Almanya'da Hamburg Havalimanı’nda eylem düzenleyen 10 aktiviste, hava trafiğinin aksatılmasına neden oldukları için Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, ilk kez bu kadar ağır bir tazminata hükmederek toplam 400 bin avro tazminat cezası verdi. Eylem sonucu yaklaşık 60 Lufthansa Grubu uçuşunun iptal edildiği ve binlerce yolcunun etkilendiği aktarıldı.
Uçuşları iptal olan kendi iştirakleri adına Lufthansa Grubu'nun göstericilere karşı açtığı davada mahkeme, karar duruşmasında hükmünü açıkladı.
Ayrıca, aktivistlerin mahkeme masraflarını da karşılamasına hükmedilirken, karara karşı itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.