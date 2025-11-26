Yeni Şafak
Almanya'da ilk: Eylem yapan aktivistlere 400 bin avro tazminat cezası

19:4026/11/2025, Çarşamba
AA
Almanya'da Hamburg Havalimanı’nda eylem düzenleyen 10 aktiviste, hava trafiğinin aksatılmasına neden oldukları için Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, ilk kez bu kadar ağır bir tazminata hükmederek toplam 400 bin avro tazminat cezası verdi. Eylem sonucu yaklaşık 60 Lufthansa Grubu uçuşunun iptal edildiği ve binlerce yolcunun etkilendiği aktarıldı.

Almanya'da Hamburg Havalimanı’nda eylem yapan 10 iklim aktivistine, hava trafiğini aksattıkları gerekçesiyle 400 bin avro tazminat cezası verildiği bildirildi.

Hamburg Bölge Mahkemesi, Temmuz 2023'te Hamburg Havalimanı'nda düzenledikleri eylemle hava trafiğinin aksamasına neden olan 10 iklim aktivistinin, toplam 400 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

adlı aktivist grubu, okul tatilinin başladığı 13 Temmuz 2023 sabahı havalimanı pistine kendilerini yapıştırarak eylem yapmış ve bu eylem sonucunda yaklaşık 60 Lufthansa Grubu uçuşu iptal edilmiş ve binlerce yolcu etkilenmişti.

Uçuşları iptal olan kendi iştirakleri adına Lufthansa Grubu'nun göstericilere karşı açtığı davada mahkeme, karar duruşmasında hükmünü açıkladı.

Mahkeme, göstericilerin davalı hava yollarının ticari faaliyetlerine kasıtlı ve hukuka aykırı bir şekilde müdahale ettikleri gerekçesiyle 400 bin avroluk zararın karşılamasına hükmetti. Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın söz konusu eylem nedeniyle uğradığı zararın tazmini talebiyle açtığı davada,
grubu üyesi iklim aktivistlerini 403 bin 137 euro para cezasına çarptırdı. İlk kez bu kadar ağır bir tazminata hükmeden Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, bu miktarın ödenmemesi durumunda iklim aktivistlerinin mal varlıklarına el konulmasına ya da 2 yıla kadar hapis cezasına hükmetti

Ayrıca, aktivistlerin mahkeme masraflarını da karşılamasına hükmedilirken, karara karşı itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.



