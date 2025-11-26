Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasını başlattı. Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıtımı yapılan programda, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun ekran yüzü olduğu kamu spotu da gösterildi.





ACILI AİLELER DE DESTEK VERDİ

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 12 yıldır kadın hakları konusunda bilinç oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, görünmeyen acıları görünür kılmak, şiddetle mücadelede somut adımlar atmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. 56 şehirde temsilcilikleri bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, gönüllülerin köy köy dolaşarak kadınları bilgilendirdiğini, faillerin hak ettiği cezayı alması için savunuculuk faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi. Turuncu noktanın kampanyanın sembolü olduğunu belirten Bayraktar, “Bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum, göz yummuyorum” mesajını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Kızlarını şiddete kurban veren acılı aileler de programa katıldı. İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesin el ele verip mücadele ederek, soruna kesin çözüm bulmak zorunda olduklarını vurguladı. Muğla'da 2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise kadın derneklerini kendi yanında görmesinin umut verici olduğunu ifade etti. Kampanyanın reklam yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da “Ben sesimi çıkarırsam,

Sinem sesini çıkarırsa, sizler sesinizi çıkarırsanız, o zaman bu şiddete karşı sevgiyle, şefkatle, adaletle üstesinden gelebiliriz, yaralarımızı sarabiliriz. İnşallah bu kanayan yaramız her geçen gün daha da azalacak ve üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı. Oyuncu Sinem Kobal ise kadına yönelik şiddetin herkes için bir insanlık sınavı olduğunu belirterek birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu, programda kadın cinayetlerine dikkat çeken videolar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Programa Ak Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil de katıldı.



