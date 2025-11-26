Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programına katıldı. Sözlerine kadına şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyip, şiddete uğramış, onuru incinmiş tüm kadınlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, “Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı, gerekse 2 kız evladı babası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim” dedi.





TEK BİR KAYIP BİLE ÇOK

Kadına ve çocuğa şiddetin, insanlık suçu ve insanlığa ihanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır” diye konuştu. Bunu rakamlarla konuşmayı doğru bulmadığını kaydeden Erdoğan, “Sebebi Türkiye'nin kötü durumda olması değil. Tam tersine Avrupa’ya göre biz çok ilerideyiz. Burada mesele asla istatistikler veya oranlar değil, candır, insandır. Merhum Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu' dediği o yüce ruhtur. Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyorsa, bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Tek bir kayıp bile çoktur” değerlendirmesinde bulundu.





İDEOLOJİK KAVGALARA MEZE YAPILMAMALI

Kadına ve çocuğa şiddeti belli bir bölgeye, ülkeye, topluma mal eden yaklaşımın, sorunun çözümüne değil, kronikleşmesine sebep olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Aynı çevreler Gazzeli kadınları görmedikleri gibi, bugün popüler kültürün mağdur ettiği, kapitalist sistemin vahşi dişlileri arasında ezilen ve moda sektörünün metalaştırdığı kadınları da görmezden geliyor. Oysa kadınların can, mal ve onuruna yönelik her saldırı, amasız, fakatsız karşı durulması gereken insanlık dışı bir eylemdir. Kadına şiddet meselesinin ideolojik kavgalara meze yapılmasını, mevzi savaşlarına alet edilmesini tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.





CAYDIRICILIK GÜÇLENDİRİLDİ

2005'te Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle kadına şiddetin engellenmesinde kritik bir eşiğin aşıldığını kaydeden Erdoğan, 2012'de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlüğe konulduğunu, yine aynı yıl nüfusu 100 bini geçen belediyelere konukevi açma zorunluluğunun getirildiğini söyledi. 2014'te Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeyle cinsel suçlara yönelik cezaların arttırıldığını hatırlatan Erdoğan, “2020'de 6284 Sayılı Kanun kapsamında ihtisas mahkemelerini kurduk. 2021 ve 2022'de kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırmak suretiyle caydırıcılığı güçlendirdik” şeklinde konuştu.





81 İLDE 112 KADIN KONUKEVİ

Erdoğan özetle şunları kaydetti: “2023'te yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizi yeniden vurguladık. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin sayısını 86'ya çıkardık. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konukevimiz 81 ilimizde hizmet veriyor. Sayısını 432'ye çıkardığımız Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Alo 183 hattıyla kadınların 7 gün 24 saat yanlarında olduk. KADES de kadınların hizmetinde. Birincil önleme faaliyetleri kapsamında şiddetin ortaya çıkmadan bertaraf edilebilmesi için 6,8 milyon kişiye eğitim verdik.”





YENİ EYLEM PLANIYLA 5 HEDEF

“2007'den bu yana kararlılıkla uyguladığımız kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planlarının 4'üncüsünü geride bıraktık. 5’inci Ulusal Eylem Planı'nı bugün yayımladığımız genelge ile yürürlüğe koyduk. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet başlığından oluşan yeni planımızın, kadınlar başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

* 2026-2030 dönemini kapsayan bu planla ilk hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinde saygı kültürünü bir davranış biçimi haline getirmektir. Bu çerçevede şiddetsiz bir toplumun inşası için delile dayalı ve çok sektörlü politikalar geliştirecek, farkındalığı artırıcı toplum temelli müdahaleler yürüteceğiz. Güvenli kamusal, sosyal ve dijital alanların yaygınlaştırılması için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştireceğiz.

* İkinci hedef olan etkin hukuki koruma ve adalete erişim kapsamında, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliği arttırılacak, ceza adaleti sistemi güçlendirilecek.

* Risk odaklı ve uzmanlaşmış hizmetlerin etkili sunulması başlıklı üçüncü hedef bağlamında erken uyarı ve müdahale sistemleri geliştirilecek.

* Dördüncü hedefimizi, şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukları için sağlanacak psikolojik, sosyal ve ekonomik desteklerle çok boyutlu ve sürdürülebilir bir güçlenme ekosistemi olarak belirledik.

* Eylem planının beşinci ve son hedefi ise şiddet uygulayanlara yönelik davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılımın sağlanmasıdır.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan’a, Filistinli ressam Yasemin Esad Muhaysin’in hazırladığı “Hayatta Kalanların Gözyaşları” adlı tablonun replikasını takdim etti.





Babalara çağrı: Eşinize destek olun

Şehir hayatının sıkıntıları ve zorluklarıyla birlikte ailenin omuzlarına binen yükün arttığını dile getiren Erdoğan, bu yükün taşınabilmesi için kadın ile erkek arasındaki rol dağılımının adaletli yapılmasının şart olduğunu vurguladı: “Bilhassa çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde annenin yanı sıra babalara da önemli sorumluluklar düşüyor. Çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil, babaların da birincil görevidir. Hayatı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerek. Evlat sahibi tüm babalarımızdan eşlerine daha fazla yardımcı olmalarını, çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi noktasında daha fazla yük almalarını, ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum.”





Gazze’deki çifte standart utanç verici

Çatışma ve savaşların yükünü en fazla kadın ve çocukların çektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “İsrail'in son 2 yıldır Gazze'deki soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin üçte ikisini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor. Hal böyleyken utanç verici bir çifte standartla karşı karşıyayız. Failin ve mağdurun kimliği, verilecek tepkinin dozunu burada da belirledi. İsrail'in üzerinde orantılı bir baskı kurulmadı. Tepkilerinin ölçüsünü mağdurlar ve faillerin kimliklerine göre ayarlayanlar, o suçu işleyenler kadar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuşlardır.”





Doğrudan görüşmeler İstanbul’da olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrim içi toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu. 35 ülke temsilcisinin katıldığı toplantı için Duran, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı'mız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti. Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.”



