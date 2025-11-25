Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çevrimiçi zirve: Ukrayna-Rusya savaşı masada

21:2125/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35 ülkenin temsilcilerinin katıldığı Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’nın son durumu, barış çabaları ve müzakere imkanları ele alındı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın detaylarını paylaştığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için taraflar arasındaki doğrudan temasları kolaylaştıracak diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, taraflar arasında yapılacak müzakerelerin İstanbul’da gerçekleştirilebileceğini belirterek, Türkiye’nin bu süreç için hem Ukrayna hem de Rusya ile temas halinde olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca, enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin, kapsamlı bir barış anlaşmasının müzakeresi için elverişli koşullar yaratabileceği görüşü dile getirildi. Katılımcılar, kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

