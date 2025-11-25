Zelenski barış planı için ABD’ye gidecek: Gözler Trump’la yapılacak zirvede

"Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenski'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"