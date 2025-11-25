Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski barış planı için ABD’ye gidecek: Gözler Trump’la yapılacak zirvede

Zelenski barış planı için ABD’ye gidecek: Gözler Trump’la yapılacak zirvede

15:5025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Zelenski’nin ABD ziyaretiyle, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik trafiğin yeni bir evreye taşınması bekleniyor.
Zelenski’nin ABD ziyaretiyle, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik trafiğin yeni bir evreye taşınması bekleniyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik hazırlanan 'barış planı' kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Washington’a gideceğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov,
"Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenski'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.

#ABD
#Trump
#Ukrayna
#Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026 alımı var mı, olacak mı? Sözleşmeli personel alımı ne kadar ve hangi branşta?