Zelenski barış planı için ABD’ye gidecek: Gözler Trump’la yapılacak zirvede

Zelenski’nin ABD ziyaretiyle, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik trafiğin yeni bir evreye taşınması bekleniyor.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik hazırlanan 'barış planı' kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Washington’a gideceğini açıkladı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov,
"Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenski'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
#ABD
#Trump
#Ukrayna
#Zelenski