AB: Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış görüşmelerinde "önemli ilerleme" kaydedildiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afrika Birliği-AB Zirvesi için bulundukları Angola'nın başkenti Luanda'da AB liderleriyle düzenledikleri Ukrayna konulu özel toplantının ardından basına açıklama yaptı.
Von der Leyen, Avrupa'nın etkin ve koordineli şekilde sürece dahil olması ve Cenevre'de Avrupa'nın güçlü varlığı sonucu Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, egemen devlet olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ilişkin kararları yalnızca kendisinin alabileceğini vurguladı.
Ukrayna'nın geleceğinde Avrupa'nın merkezi rolünün olacağını vurgulayan von der Leyen, kaçırılan ve kaybolan Ukraynalı çocukların durumunun da gündemde kalması gerektiğini söyledi.
"Barış müzakerelerinde yeni ivme var"
Costa, yaptırımlar, AB'nin genişlemesi ve dondurulmuş Rus varlıkları gibi AB'yi ilgilendiren konularda Birliğin "tam katılımı ve kararı"nın gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna, ABD ve NATO ile yakın koordinasyon içinde çalışarak barış sürecini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.