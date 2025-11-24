Yeni Şafak
ABD duyurdu: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar ‘barış taslağı’ hazırladı

09:5724/11/2025, Pazartesi
DHA
ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için 28 maddelik tartışmalı bir barış planı ortaya koymuştu.
ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların ‘güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı’ hazırladığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı için “Güncellenmiş Barış Çerçevesi” taslağı hazırlandı.

Beyaz Saray internet sitesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamada, tarafların önemli ilerleme kaydettiği belirtilerek, görüşmelerin ardından tarafların, güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığı bildirildi.

Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilerleyen günlerde Avrupa ile de temasta bulunulacağı aktarıldı. Nihai kararların ise Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı ifade edildi.




#ABD
#Ukrayna
#Rusya
