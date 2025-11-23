ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklama: 'En verimli görüşmeyi yaptık'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.
Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.
Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.