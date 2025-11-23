Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklama: 'En verimli görüşmeyi yaptık'

22:3223/11/2025, Pazar
AA
ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de yapıldı.
ABD'nin Ukrayna barış planının ele alınacağı görüşmeler Cenevre'de yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (solda) ve ABD adına görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sağda) görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio,
"Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor."
diye konuştu.
Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.

Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.




#ABD
#Cenevre
#Rusya
#Ukrayna
