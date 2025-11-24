Rusya: ABD'den Cenevre'deki müzakerelerin sonuçlarına dair resmen bilgi almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planı" ile ilgili Cenevre'de dün yapılan müzakereleri değerlendirdi.

"Resmen bir bilgi almadık. Müzakerelerin sonuçlarına dair yapılan açıklamaları takip ettik. Bekleyeceğiz. Anlaşılan süreç devam ediyor"

"Resmi kanallardan gelen bilgilere göre hareket edilmeli. Şu anda böyle bir bilgiye sahip değiliz"

Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasında barış planı ile ilgili görüşmelerin bu hafta planlanmadığını, ancak buna açık olduklarını dile getirdi.