Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu olabileceğini söyledi.
