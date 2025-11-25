Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

13:4025/11/2025, Salı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu olabileceğini söyledi.

