ABD Rusya yaptırımlarını ihlal eden kişiye yaklaşık 4,7 milyon dolar ceza verdi

ABD yönetimi, Rusya yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kişiye yaklaşık 4,7 milyon dolar para cezası verdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği ve OFAC'ın celbine uymadığı gerekçesiyle bir kişiye yasada öngörülen en yüksek cezanın uygulandığı bildirildi.

Söz konusu kişinin, 2023-2024 yıllarında Atlanta merkezli King Holdings şirketi üzerinden, OFAC tarafından yaptırım listesine alınmış bir Rus oligark ailesi üyesine ait gayrimenkulü ipotek ettirdiği, yenilediği ve durumdan habersiz üçüncü bir tarafa sattığı belirtilerek, bu işlemlerin yaptırım kararını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, OFAC'ın 2022'deki yaptırımı uyarınca söz konusu mülkle ilgili devir, satış veya icra yoluyla el konulma dahil tüm işlemlerin yasaklandığı anımsatıldı.

OFAC'ın Nisan 2023'te durumu fark edip ilgili kişiyi uyardığı ve lisans başvurusu yapabileceğini bildirdiği aktarılan açıklamada, ancak bu kişinin lisans almak yerine yenileme ve satış planına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili kişinin OFAC'ın gönderdiği celp ve talimatlar sonrasında eksik bilgi verip satıştan bahsetmediği ve yaptırımları çiğnediği ifade edilerek, söz konusu kişiye 4 milyon 678 bin dolar para cezası verildiği belirtildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuya dair değerlendirmesinde, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın liderliğine Rusya'ya karşı güçlü yaptırımları uygulamaya koyduğunu kaydetti.

Hurley, bugünkü cezanın, Hazine Bakanlığının ABD yaptırımlarını ihlal edenleri aktif olarak soruşturmaya ve sorumlu tutmaya devam edeceğini açıkça gösterdiğine dikkati çekti.



