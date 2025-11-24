Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Trump nisan ayında Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Trump nisan ayında Çin'i ziyaret edecek

21:4024/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirterek, nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, iki liderin Ukrayna-Rusya, fentanil ve tarım ürünleri gibi konuları ele aldığını ve yakın iletişimde kalma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.


#ABD
#Çin
#Donald Trump
#Şi Cinping
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı 2026 Ocak’ta ne kadar olacak? Hangi oranlar öne çıkıyor? İşte SSK-Bağkur zam hesaplaması