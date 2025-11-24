Trump'tan Cenevre açıklaması: İyi bir şeyler oluyor olabilir

ABD Başkanı Donald Trump’tan İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna’da barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaşım yapan Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın, ama iyi bir şeyler oluyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri, Washington’un Ukrayna’da barış için sunduğu 28 maddelik planı görüşmek üzere dün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere ilişkin, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" ifadelerini kullanmıştı.