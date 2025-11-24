Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü: 'Barışa giden yolu açacak her adıma hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü: 'Barışa giden yolu açacak her adıma hazırız'

15:2824/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti"

