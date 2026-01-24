Yeni kaosun ayak sesleri: Hava yolu şirketleri İsrail seferlerini iptal etti

Son günlerde Orta Doğu’da artan askeri ve diplomatik hareketlilik, “yeni bir saldırı mı geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir askeri hamle hazırlığında olduğu iddiaları, hava yolu şirketlerinin özellikle Tel Aviv seferlerini art arda iptal etmesiyle daha da güçlendi.

İsrail hava sahası boşaldı.

Küresel hava yollarından peş peşe sefer iptalleri

United Airlines, Air Canada, Swiss, Air France, British Airways ve Lufthansa’nın Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığı, bazı şirketlerin ise Dubai seferlerinde de iptallere gittiği bildirildi. Suudi Arabistan’dan da benzer sefer iptali haberleri gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.

"İsrail’in İran’a saldırmak istediğine dair işaretler var"

ABD’nin son dönemdeki askeri hareketliliği yakından izlenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Bakan Fidan dün akşam katıldığı canlı yayında, “İsrail’in İran’a saldırmak istediğine dair işaretler var” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın bu sözleri ve hava yollarının sefer iptalleri olası bir saldırı ya da saldırı tehdidini güçlendirdi.







