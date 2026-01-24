Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yeni kaosun ayak sesleri: Hava yolu şirketleri İsrail seferlerini iptal etti

Yeni kaosun ayak sesleri: Hava yolu şirketleri İsrail seferlerini iptal etti

01:0224/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uluslararası hava yollarının Tel Aviv seferlerini askıya alması, İsrail'in İran'a saldırabileceği olarak yorumlandı.
Uluslararası hava yollarının Tel Aviv seferlerini askıya alması, İsrail'in İran'a saldırabileceği olarak yorumlandı.

Birçok uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv uçuşlarını art arda iptal etmesi, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırı hazırlığı iddialarını güçlendirdi. Rusya’nın İran’a seyahat uyarısı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “İsrail’in İran’a saldırmak istediğine dair işaretler var.” açıklaması, sefer iptallerinin güvenlik tehdidi mi yoksa yakın bir askeri hamlenin işareti mi olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Son günlerde Orta Doğu’da artan askeri ve diplomatik hareketlilik, “yeni bir saldırı mı geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir askeri hamle hazırlığında olduğu iddiaları, hava yolu şirketlerinin özellikle Tel Aviv seferlerini art arda iptal etmesiyle daha da güçlendi.

İsrail hava sahası boşaldı.

Küresel hava yollarından peş peşe sefer iptalleri

United Airlines, Air Canada, Swiss, Air France, British Airways ve Lufthansa’nın Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığı, bazı şirketlerin ise Dubai seferlerinde de iptallere gittiği bildirildi. Suudi Arabistan’dan da benzer sefer iptali haberleri gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.

"İsrail’in İran’a saldırmak istediğine dair işaretler var"

ABD’nin son dönemdeki askeri hareketliliği yakından izlenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Bakan Fidan dün akşam katıldığı canlı yayında, “İsrail’in İran’a saldırmak istediğine dair işaretler var” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın bu sözleri ve hava yollarının sefer iptalleri olası bir saldırı ya da saldırı tehdidini güçlendirdi.



#İsrail
#Tel Aviv
#Uçuş
#Sefer
#İptal
#Saldırı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Ocak AFAD son depremler