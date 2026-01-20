Yeni Şafak
Uçak kabinlerinde kurallar değişti: Artık sadece 2 tane batarya taşınacak

Uçak kabinlerinde kurallar değişti: Artık sadece 2 tane batarya taşınacak

08:3120/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Dünyanın en büyük havayolu devlerinden Lufthansa, uçak kabinlerinde taşınabilir bataryalar (powerbank) için turuncu alarm verdi. Artan batarya kaynaklı yangınlar sonrası uçak kabinlerinde powerbank kullanımına yönelik yeni ve sıkı kurallar uygulanmaya başlandı.

Yeni düzenlemeler kapsamında yolcuların uçak içi eğlence sistemleri üzerinden elektronik cihazlarını şarj etmesine izin verilmiyor. Aynı şekilde powerbank kullanarak cep telefonu, tablet ve benzeri cihazların uçuş sırasında şarj edilmesi de yasaklandı. Bu uygulamayla, olası aşırı ısınma ve yangın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurallara göre powerbank’ler yalnızca yolcunun üzerinde veya koltuk altındaki el bagajında taşınabilecek. Baş üstü dolaplara konulması kesin olarak yasaklandı. Yetkililer, bataryaların göz önünde ve kolay erişilebilir bir noktada bulunmasının olası risklere daha hızlı müdahale imkanı sağlayacağını belirtiyor.

Yeni uygulamada azami batarya kapasitesi 100 Wh (yaklaşık 27.000 mAh) olarak belirlendi. Bu sınırın üzerindeki cihazlar için havayolu onayı zorunlu olacak. Onay alınmayan powerbank’lerin ise el konularak imha edileceği ifade edildi. Ayrıca her yolcunun en fazla iki adet powerbank taşımasına izin verilecek.

Lufthansa Sözcüsü, söz konusu önlemlerin Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini açıkladı. Uygulamanın yalnızca Lufthansa ile sınırlı olmadığı; Swiss, Eurowings ve Austrian Airlines gibi grubun tüm bağlı havayollarında geçerli olduğu bildirildi.

