Uçak kabinlerinde kurallar değişti: Artık sadece 2 tane batarya taşınacak

Yeni uygulamada azami batarya kapasitesi 100 Wh (yaklaşık 27.000 mAh) olarak belirlendi. Bu sınırın üzerindeki cihazlar için havayolu onayı zorunlu olacak. Onay alınmayan powerbank’lerin ise el konularak imha edileceği ifade edildi. Ayrıca her yolcunun en fazla iki adet powerbank taşımasına izin verilecek.