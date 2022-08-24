Maaş promosyon ücretinde rekor kırıldı: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar

Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor.
5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem oluşturdu.
41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON
Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.
5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak.
Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.
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Temmuz ayında emeklilere zam yapılmasının ardından müşterilere teklif sunan bankaların promosyon ücretleri de güncellenmeye başlandı.
Zamlı maaşların ödemelerinin yapılmasının ardından 3 yıl süreyi doldurmuş emekliler başka bir bankaya geçiş yaparak emekli promosyon ücreti alabiliyorlar.
Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılırken, bu süreyi henüz doldurmamış ancak bankasını değiştirmek isteyene emekliler de mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.
Emekli promosyon ödemeleri için kesenin ağzını sonuna kadar açan bankalar bu alanda en son yapılan özel kampanya ile rakamı 7 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda.
İşte banka banka emeklilere maaşlarını taşımaları halinde verilecek güncel promosyon ücretleri..
Garanti BBVA, emeklilere özel promosyon kampanyası başlattı.
Kampanyaya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.250TL nakit promosyon ödemesi yapıyor” denildi. <br><br>Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği “yakınını getir” kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yaptığını açıkladı. K
TEB emekliler için harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonunda üst limitinin 5.500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu.
Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara maaşları oranında promosyon ödemesi yapılıyor. TEB tarafından belirlenen maaş oranlarına göre 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak emekli zammı sonrası yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL seviyesine çekildi. Dolayısıyla TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon ödeniyor.
Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılıyor. 1.499 TL maaş alanlara 500 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 625 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL nakit promosyon ödeniyor.
TEB nakit promosyon dışında ek promosyon ödemesi de yapıyor. Ek promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin 1 adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekiyor. Bu durumda toplam ödenen promosyon tutarı ise şöyle; 1.499 TL maaş alanlara 3.800 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.500 TL
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin 5.000 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar olan emeklilere 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca iki adet otomatik faura ödeme talimatı veren emeklilere 100 TL ek ödeme yapıyor. Öte yandan emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler 2.000 TL'ye kadar sıfır faizli esnek hesap limitinden de yararlanabiliyor. Yapı Kredi promosyon kampanyası temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak.
NB Finansbank da emekli promosyonunda artışa giden bankalar arasında yer alıyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere net 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Emekli promosyonundan emekli maaşını 3 yıl süre ile bankadan alacağına dair \"emekli maaş taahhütnamesi\" imzalayan emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlar yararlanıyor.
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar ek koşulsuz 5.000 TL promosyon kazanıyor.
Aylık toplam geliraylık tutarına göre 1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL, 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL, 2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor.
Emekli maaşını Türkiye Finans’a getiren müşteriler 5.000 TL’ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken; yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans’a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.
Maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.
Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor. 20202023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak, 1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.
Emekli olup maaşınızı Akbank’a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü verenlere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşını Akbank’tan alan emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz imkanı ile kullanabiliyor.
DenizBank emeklilere 1.700 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Şekerbank emekli promosyonu olarak 2.000 TL ödeme yapıyor.
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
Maaşı 1.500L’ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.
alkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı: Promosyon ücreti 7 bin 500 TL'ye kadar çıktı
Bankalar emeklileri kendi şubelerine çekmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor. En cazip teklifler ise promosyon ödemeleri üzerinden emeklilere sunuluyor. Emekli promosyon ödemeleri için kesenin ağzını sonuna kadar açan bankalar bu alanda en son yapılan özel kampanya ile rakamı 7 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda. İşte banka banka emeklilere maaşlarını taşımaları halinde verilecek güncel promosyon ücretleri..
EKONOMİ
Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız