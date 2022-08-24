Maaş promosyon ücretinde rekor kırıldı: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar

Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor. 20202023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak, 1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.