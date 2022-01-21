Ekonomi Maden değerimiz 3,5 trilyon dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maden değerimiz 3,5 trilyon dolar

Türkiye’de 3,5 trilyon değerinde yer altı kaynağı olduğunu söyleyen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, “Türkiye’de bugün itibariyle ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bunun gaz karşılığı 30 trilyon metreküp. Kömürden petrol de, gaz da üretilebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Maden değerimiz 3,5 trilyon dolar
Ekonomi

Türkiye’de 3,5 trilyon değerinde yer altı kaynağı olduğunu söyleyen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, “Türkiye’de bugün itibariyle ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bunun gaz karşılığı 30 trilyon metreküp. Kömürden petrol de, gaz da üretilebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Altına duyulan ilgiye vurgu yapan Önal, Türkiye’nin Hindistan’dan sonra ikinci sırada olduğunu ve Türk halkının altını sevdiğini belirtti. Türkiye’de yıllık 40 ton altın üretiminin olduğunu aktaran Başkan Önal, “İhtiyacımız olan yıllık altını istersek 200 ton da üretebiliriz. Yeter ki negatif algıyı değiştirelim” açıklamasında bulundu.

Güven Önal
Güven Önal

24 MİLYAR DOLAR EKONOMİK KATKI

Güven Önal, madenciliğin Gayri Safi Milli Hasıla’daki yerinin yüzde 1,2’ye yükseldiğininin altını çizdi. Önal, “2021 yılı maden ihracatımız yaklaşık 6 milyar dolar. İç tüketim de 18 milyar dolar. Yani 24 milyar dolarlık ekonomik katkı sunuyoruz. Eğer doğru yatırımlar yapılırsa bu rakam 35 milyar dolara kadar çıkabilir" diye konuştu.

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