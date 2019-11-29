Market zincirleri %42 büyüyecek

Söz konusu dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin ise sektörden ayrılacağı öngörülüyor. Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından hazırlanan "Sektörel Değişim", "Yerel Zincirler", "Ulusal ve İndirim Market Zincirleri" raporlarına göre, son sekiz yılda şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 207 artış kaydetti.

ALINAN PAYIN %80’E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Raporlara göre, gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2026 sonunda indirim marketlerin payının mevcut yüzde 76'dan yüzde 80'e çıkması öngörülüyor. Ancak, indirim marketlerin büyüme hızında 2020 sonrasında yavaşlama bekleniyor.