Ekonomi Market zincirleri 42 büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Market zincirleri %42 büyüyecek

Gıda perakendesi sektöründe 2026 sonuna kadar 13 binin üzerinde yeni market açılışı ile zincir marketlerde yüzde 42 büyüme öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Söz konusu dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin ise sektörden ayrılacağı öngörülüyor. Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından hazırlanan "Sektörel Değişim", "Yerel Zincirler", "Ulusal ve İndirim Market Zincirleri" raporlarına göre, son sekiz yılda şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 207 artış kaydetti.

ALINAN PAYIN %80’E ÇIKMASI BEKLENİYOR

  • Raporlara göre, gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2026 sonunda indirim marketlerin payının mevcut yüzde 76'dan yüzde 80'e çıkması öngörülüyor. Ancak, indirim marketlerin büyüme hızında 2020 sonrasında yavaşlama bekleniyor.

Market fiyatlarını mobil uygulama ile karşılaştırma dönemi başlıyor
EKONOMİ
Market fiyatlarını mobil uygulama ile karşılaştırma dönemi başlıyor
Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

​Serbest bırakılan teröristler terör eylemleri düzenlemeye başladı.
Siyanür yasaklandı

Siyanür yasaklandı

Piyasada ve internet ortamında satılamayacak.
16 ülkeye<br>yeni büyükelçi

16 ülkeye
yeni büyükelçi

​15 büyükelçi merkeze alınırken, 16 ülkeye yeni atama yapıldı.
DEAŞ’a yardım edin

DEAŞ’a yardım edin

​PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hainlere talimat.
Yeni dönemde<br>yeni yüzler

Yeni dönemde
yeni yüzler

AK Parti'de milletin sesine kulak verilecek.

ABD satıyor<br>Çin izliyor

ABD satıyor
Çin izliyor

​ABD Çin'e milyon dolarlık donanım ve yazılım sattı.

İndirim<br>tuzağına düşmeyin

İndirim
tuzağına düşmeyin

Şahane Cuma'da ​siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.