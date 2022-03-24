Maske üreticisi makas değiştirdi

Maske, dezenfektan ve solunum cihazı satışları, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla ciddi şekilde düşerken, üreticiler çözümü sektör değiştirmekte buldu. Yeni Şafak, salgındaki üretimleri ile Türkiye’nin imdadına yetiştiği gibi ihracata da katkıda sunan maske, dezenfektan ve solunum cihazı üreticilerinin nabzını tuttu.

KULLANILMAMIŞ KUMAŞ FARKLI ÜRÜNDE

Pandemi döneminde maske üretim işine girdiklerini belirten maske firması Hymed'in sorumlusu Ekrem Yılmaz, kısıtlamaların kalkması sonrası ellerindeki ham maddeleri farklı sektörde değerlendireceklerini söyledi. Yılmaz, “Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte maskeye olan talep çok düştüğü için biz de elimizdeki kullanılmamış parçaları değerlendirmek adına sektör değişikliğine gidiyoruz. Maske üretimi için kullandığımız bezlerden artık hasta bezi ve bez poşet yapımına geçiş yapıyoruz. Bunlara olan talep sürekli olduğu için bu alana kaydık” bilgisini verdi.

MALİYETİ 13,5, SATIŞI 10 TL

Üreticinin zararına satış yapmasının fiyatları düşürdüğünü belirten Yılmaz, “Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası vatandaş maskelerini çıkarttı ve maskeye olan talep ciddi oranda azaldı. Hastaneler ve fabrikalar sürekli maske kullanmak zorunda oldukları için aldıkları miktarlarda değişme olmadı. Ancak bireysel alımlarda yüzde 80’lik bir düşüş var. Tüketiciler, fiyatların düşmesiyle birlikte artık cerrahi maske yerine N95 maske kullanmaya başladı. Üretici, ürettiği maskelerin elinde kalacağı düşüncesiyle zararına satış yapıyor. Maliyeti 13,5 TL olan maskeleri 10 TL’ye satıyorlar. Maske piyasasının düşmesinin bir sebebi de budur” ifadelerini kullandı.

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SOLUNUM CİHAZI İHRACATI TAVAN

Pandemi döneminde yurt dışından solunum cihazlarına talebin çok fazla olduğunu belirten Foras Medikal Sorumlusu Zübeyir Murat, “Pandemi döneminde solunum cihazlarına olan rağbet çok fazla arttı. Son 1,5 yılda elde ettiğimiz gelir, 25 yıldaki toplam gelirimize eşit. Normalde yılda 50 ile 100 tane aralığında satarken pandemi döneminde bu sayı 2000’lere geldi. En çok yurt dışına satış yapıyoruz. Sırasıyla, İspanya yüzde 28,23 ile birinci, Kazakistan yüzde 20,43 ile ikinci, Sudan yüzde 8,23 ile üçüncü. Şu anda Rusya ile savaşta olan Ukrayna yüzde 7,3 ile dördüncü, beşinci olarak da yüzde 6,66 ile İsviçre geliyor” dedi.

DEZENFEKTAN SEKTÖRÜ YURTDIŞINA AÇILDI

Altun Sterilizasyon Sorumlusu Mehmet Altun da yurt dışı pazarına açılanlardan biri. Altun, “Dezenfektan, pandemi öncesi fazla bilinen bir ürün değildi. Salgında vatandaşın talebi çok arttı. Ancak şimdilerde satışlarda gözle görülür bir düşüş yaşandı. Biz de firmanın geleceği açısından yurt dışı pazarına açılmaya karar verdik. Ürettiğimiz dezenfektanı Irak, Libya, Gürcistan, Arnavutluk, Azerbaycan ve Moritanya’ya ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.