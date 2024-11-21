MB'nin 'faiz indirim sinyali' Borsa İstanbul'u uçurdu

Endeksteki yükselişi destekleyen bir diğer unsur da madencilik gelişmeleri oldu

. Madencilik endeksinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, dün birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurmuştu.