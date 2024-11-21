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MB'nin 'faiz indirim sinyali' Borsa İstanbul'u uçurdu

MB'nin 'faiz indirim sinyali' Borsa İstanbul'u uçurdu

Seren Som
17:2621/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul, güne yükselişle başlamıştı.
Borsa İstanbul, güne yükselişle başlamıştı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması, ardından karar metninde aralık ayına yönelik 'faiz indirim sinyali' vermesi Borsa İstanbul'u yükselişe geçirdi. BIST100 endeksi yüzde 3'ü, bankacılık endeksi ise yüzde 5'i aştı.

Merkez Bankası (MB) politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdi.

MB'nin faiz kararını açıklamasının ardından, karar metninde aralık ayına yönelik faiz indirim sinyalinin alınmasıyla yükselişe geçti.


Faiz indirim sinyali

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) metni, geçen aya göre daha yumuşak bir ton içerirken, analistler bu durumu Aralık ayında olası bir faiz indiriminin sinyali olarak yorumladı.

BIST100 endeksi yüzde 3'ü, bankacılık endeksi ise yüzde 5'i aştı.

BIST 100 endeksi, saat 16.04 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 9297 puanda bulundu.

Bankacılık endeksinde primli seyir gün içinde yüzde 5'i aşarken, şu sıralarda yüzde 4,91 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde direnç konumunda 9.150 ve 9.300 seviyeleri, destek konumunda da 9.000 ve 8.900 seviyeleri öne çıkıyor.


Madencilik endeksi yükselişte

Endeksteki yükselişi destekleyen bir diğer unsur da madencilik gelişmeleri oldu
. Madencilik endeksinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, dün birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurmuştu.
  • En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

TCMB, enflasyondaki ana eğilimde düşüş gözlendiğini ve hizmet enflasyonunda iyileşme sinyallerinin belirginleştiğini ifade etti. İlk kez maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yapan Merkez Bankası, piyasalarda olumlu bir havaya neden oldu.









#Borsa İstanbul
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