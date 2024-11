VakıfBank'ta Hack to the Future heyecanı: Genç yeteneklerin dinamizmiyle sektöre taze bir soluk getirecek

VakıfBank, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir finans vizyonu doğrultusunda genç yetenekleri destekleyerek geleceğin bankacılığını şekillendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Genç yazılımcı ve tasarımcıların büyük ilgi gösterdiği VakıfBank’ın dijital dönüşüm ve inovasyon temalı hackathonu "Hack to the Future"a katılım için başvuru süresi, yoğun talep üzerine 22 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

VakıfBank’ın dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve toplumda inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen hackathon’da Prof Dr. Şahin Albayrak, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan gibi her biri alanında uzman isimlerden oluşan jüri, Hack to the Future’a özel olarak tasarlanan projeleri değerlendirerek ödüle değer bulunan projeleri belirleyecekler. Dereceye girenlere toplam 340 bin TL tutarında ödül verilecek.