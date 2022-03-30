VakıfBank Kültür Yayınları'ndan üç yeni tarih kitabı

VakıfBank Kültür Yayınları, tarih dizisinden üç yeni eseri yayımlıyor. İsmail Hakkı Yılmaz’ın çevirisiyle R. Stephen Humphreys’in “Emevi Devleti’nin Kuruluşu”, İslâm tarihi araştırmaları ve yazımı esnasında başvurulabilecek değerli kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.
Güllü Yıldız’ın çevirisiyle Gregor Schoeler’in “İslam’ın İlk Dönemlerinde Yazı ve Rivayet”, İslam’ın ilk yüzyıllarındaki söz ve yazı ilişkisiyle Arap edebiyatının sentezinden oluşuyor.
Ahmet Fethi Yıldırım’ın çevirisiyle Ali Humayun Akhtar’ın “Filozoflar, Mutasavvıflar ve Halifeler” isimli eseriyse 10 ve 12. yüzyıl arasındaki siyasi rekabetin gölgesindeki felsefe, kelam ve tasavvufun mücadele ve etkileşimini ortaya koyuyor.
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1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan “Rus Halk Masalları 1”, Afanasyev’in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları’nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de… Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya’nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor...
Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor…
VBKY’nin yayımladığı “Rus Masalları 1”, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor, akıcı ve eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunabiliyor. Serinin diğer kitaplarının ise yakında okurla buluşturulması planlanıyor.
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Rus Masalları 1” isimli kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe'de ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor. 10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.