VakıfBank Kültür Yayınları'ndan üç yeni tarih kitabı

1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.