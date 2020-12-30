Ekonomi Milyonlarca memuru ilgilendiren yemek ücretleri belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memurlarının yemek bedelleri belirlendi: İşte memurlardan 2021 yılında alınacak öğle yemeği ücretleri

Milyonlarca memuru ilgilendiren yemek ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte memur ve sözleşmeli personellerin öğle yemeği bedelleri belli oldu. Yeni tebliğe göre memurlardan 2021'de 1,59-6,42 lira, sözleşmeli personelden 1,93-7,69 lira öğle yemeği bedeli alınacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2021'den 14 Ocak 2022'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,59 lira ile 6,42 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,93 lira ile 7,69 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

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MEMURUN ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETLERİ

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,59 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,70 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,34 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,32 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,74 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6,42 lira olarak tahsil edilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEMEK ÜCRETİ

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 4 bin 505 liraya kadar (4 bin 505 lira dahil) olanlardan günlük 1,93 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 7 bin 600 liraya kadar (7 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 3,34 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 liraya kadar (10 bin 500 lira dahil) olanlardan günlük 6,05 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 lira üzerinde olanlardan günlük 7,69 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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