Ekonomi Merkez Bankası günlük kur rakamı ve altın fiyatını açıkladı (30 Aralık)
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası günlük kur rakamı ve altın fiyatını açıkladı (30 Aralık)

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12,6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

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Merkez Bankası 30 Aralık günlük kur rakamı ve altın fiyatını açıkladı
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Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185, euro 14,2816 olarak olarak açıkladı.

Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

  • Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

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Mevduat sistemi nasıl olacak?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

  • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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