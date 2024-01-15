'Mersis Mobil Uygulama' hayata geçirildi: Kimlik numaraları üzerine kısıt eklenebilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacıyla, verilen hizmetleri dijital ortama taşıyarak, hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam tesis etme hedefine yönelik çalışmalara devam ediliyor.





29.12.2023 tarihinde devreye alınan MERSİS Mobil Uygulama ile vatandaşlar işlemlerini kolaylaştıracak bir diğer önemli yenilik de hayata geçirildi.





Mobil uygulama ile tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabilecek.

MERSİS Mobil Uygulama ile kuruluş işlemleri dışında;

- Şirket ve ticari işletmelerin ünvanı, adresi, sermayesi, yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabilecek,

- Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabilecek,

- Vatandaşlarımız rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek,

- Yetki kabul işlemleri elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilecektir.





MERSİS’e, Uluslararası Alanda En Prestijli Ödüllerden 2023 İnovasyon Mükemmellik Ödülü

İç ticaretimizin güvenli ve hızlı bir şekilde düzenlenmesi, işlemlerin rahat ve kolay yapılması amacıyla yapılan çalışmalar ve eklenen yeniliklerle birlikte MERSİS’in başarısı uluslararası alanda da tescillendi.





MERSİS “Yönetim Kurulu Kararı Modülü” ve “Genel Kurul Kararı Modülü” dünya genelinde 61 üye ülkenin ticaret sicili işlemlerinden sorumlu kamu otoritelerinden oluşan “İşletme Sicilleri Forumu - CRF” (Corporate Register Forum) tarafından CRF kapsamındaki en prestijli ödül olan CRF 2023 İnovasyon Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.müştür.

İç ticaretin dijitalleşmesine, ticari işlemlerin daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yürütülmesine, vatandaşlarımıza daha nitelikli ve hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlayan çalışmalara devam edilecek.











