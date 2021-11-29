Ekonomi Mete Yarar Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı ki insanlar da kendini ayarlasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı ki insanlar da kendini ayarlasın

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirten Yarar, "Merkez Bankası ne diyecekse desin, insanlar da önünü görebilsin." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı ki insanlar da kendini ayarlasın
Mete Yarar

TVNET ekranlarına gelen Net Bakış programında ekonomide yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini söyledi.

"HER AY KRİZ YAŞANIYOR"

"İndirecek misiniz faizi, indireceğiniz faizi şimdiden söyleyin. Artıracak mısınız? Şimdiden söyleyin. Her ay inecek mi binecek mi hikayesinden kriz yaşanıyor" diyen Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı faizi indirmek." ifadesini kullandı.

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı ki insanlar da kendini ayarlasın
OYNAT 02:34
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı ki insanlar da kendini ayarlasın
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirten Yarar, 'Merkez Bankası ne diyecekse desin, insanlar da önünü görebilsin.' ifadesini kullandı.

"İNSANLAR ÖNÜNÜ GÖREBİLSİN"

Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası çıkacak diyecek ki '6 ay sonrasına kadar ben faiz indirmiyorum' ya da diyecek ki 'Ben her ay 100 puan indiriyorum, 6 ay sonra 12'ye geleceğim'. Ben de buna göre ayarlarım kendimi.

Merkez Bankası Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iradesini açıkladıktan sonra ne diyecekse desin, insanlar da önünü görebilsin. "

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